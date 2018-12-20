Milli ilacın ev sahibi ruhsatını aldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 2023 hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Milli molekülün klinik çalışmalarına ev sahipliği yapacak Onkoloji Kanser Merkezi FAZ1 ruhsatını aldı. Yılda 100'den fazla kanser türünde 4 binden fazla yeni hastaya umut olan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ilaç klinik araştırmalarına kapılarını açtı. Dünyanın en büyük kanser tanı ve tedavi merkezi M.D. Anderson'da eğitim alan Onkoloji Kanser Merkezi'nin Başhekimi Prof. Fevzi Altuntaş, "Milli ilacın alt yapısını kurduk. Hedefimiz, M.D. Anderson gibi dünyanın en iyi merkezi olmak" dedi.Yılda ortalama 4 bin hastaya kanser tanı ve tedavisi yapan Onkoloji Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Fevzi Altuntaş, "Milli ilacın alt yapısı bu merkezde oluşacak. Hedefimiz, ABD'deki M.D Anderson gibi, kanserin tanısından tedavisine kadarki süreçlerin tamamının yönetildiği merkez olmak. Dünyanın dört bir yanında umudunu yitiren binlerce kanser hastası M.D Anderson gibi klinik çalışmaların yapıldığı merkezlere kabul için bekliyor. Türkiye'den de çok sayıda hasta uluslararası ilaç şirketleri aracılığıyla M.D. Anderson gibi merkezlerin klinik çalışmalarına katılmak için sıra bekliyor. Ankara Onkoloji Hastanesi, Eğitim Araştırma Merkezi olarak, kanserden korunma, kanser tanı, tedavi, diyet, psikoloji, palyatif bakım, sosyal ve manevi destekten sonra kanser ilaçları için klinik çalışmaların yapıldığı dört dörtlük bir merkez haline geldik" diye konuştu.BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın, "Artık milli ilacımızı üretmenin zamanı geldi" diyerek hedef gösterdiği sağlıkla millileşme hamlesi hız kazandı. Türkiye'nin en büyük kanser merkezi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, milli kanser ilacı için kapılarını açtı. Kanser ilaçlarının insanlar üzerinden etkilerinin ölçüleceği klinik çalışma onayı alan Ankara Onkoloji Hastanesi, FAZ 1 çalışmalarına ev sahipliği yapacak.