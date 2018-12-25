25 yılın birikimi bir arada

BUGÜN NELER OLDU

YILLARCA bebek hayali olan ailelerin bebek özlemini sonlandıran, 25 yılda yüzlerce tüp bebek ile doğumları gerçekleştiren Ankara'nın ünlü tüp bebek ve riskli gebelik Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, 1992'den bu yana doğumunu yaptırmış olduğum 0-25 yaş arası çocukların buluştuğu güzel organizasyonda oldukça duygulu anlar yaşadı. Kılıç, yaşadığı tarifsiz mutluğu doğum yaptırdığı çocuk ve aileleriyle paylaştı. 23 Aralık'ta İncek Mirador'da düzenlenen yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar eğlendi. Davetlilerin doyasıya eğlendiği partide yaptığı başarılı işlerin karşılığını görmekten mutluluk duyan Kılıç, "Bir insanın en mutlu anı ektiği tohumların büyüdüğünü görmektir. 1992'den bu yana doğumunu yaptırmış olduğum 25 ile 0 yas arası çocukların buluştuğu bu güzel organizasyonda çalışmalarımın meyvesini vermesi beni mutlu etti. Doğurttuğum bebekler evlendiler kendileri gebe kaldılar. Doğurttum yeni bebekte ordaydı. Doğurttuğum çocuklar büyüdü. Tüp bebek yaptım ve gebe kaldılar. Onlarda ordaydı. Bir emek oluşmuş bir birikim" dedi.