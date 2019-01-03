Ahmet TEZCAN: Adaylar belli oldu

Ankara için adaylar belli olmaya başladı. AK Parti Başkent'te Büyükşehir ve ilçe adaylarını açıkladı, muhalefet ise halâ çalışıyor.

Kalecik'ten başka belli olan henüz yok.

İçeride pazarlıklar çetin geçiyor anlaşılan.

Büyükşehrin talipleri belli, Mehmet Özhaseki ve Mansur yavaş, ikisi de hukukçu ve İstanbul Hukuk mezunu.. Özhaseki Elektronikçi olmak istemiş ama anarşi döneminde şartlar el vermemiş ve hukuk okumuş. Şimdi Cumhur ittifakının adayı ve tecrübeli bir isim. Gittik gördük, Kayseri'yi başarıyla yönetmiş.

Başkent'te de zorlanacağını sanmıyorum.

Mansur Yavaş'ı da parlatan Beypazarı'ndaki hizmetleridir. 2009'da MHP'den aday olup yüzde 27 ile Gökçek ve Karayalçın'ın gerisinde kalmış. Sonra sürpriz şekilde kendisini CHP'de görüyoruz, "Ülkücü ve CHP'li?!" 2016'da da istifa ediyor zaten. Partiyi tam olarak içine sindiremediğini düşünüyorum fakat gönlünde başkente hizmet arzusu var.

Aslında İP'i de yeterli görmüyor Yavaş ve arada bir yerde Başkent'e bu kez ittifak adayı olarak talip.

Haydi, hayırlısı diyorum.. Kim seçilecekse Ankara'da 6 milyon insana dokunacak.

Belediye deyip geçemeyiz, hayatımızın doğumdan ölüme her safhasında hissettiğimiz HEMŞEHRİ KURUM'dur belediyeler, kâr-zarar gözetilmez, yalnızca hizmet esaslı çalışılır. Bulunduğun şehir insanlarının hayatını kolaylaştıracaksın, başka kaygın olamaz. Hz. Mevlâna diyor ki; ya hayırla anarlar sizi, ya da zamanın tek eri olsan da bir gün sen de gidersin, tek tek gidenler gibi.." Nice krallar, anlı şanlı imparatorlar, büyük âlimler geldiler geçtiler, gittiler.. Nelerini gördü bu insanlar, insanlık adına bir hizmetleri varsa hayırla anıldılar.

Yönetimi zordur bu toprakların, insanlığın en zor coğrafyasıdır bizim coğrafyamız.

Milyonlarca insanın hayatına malolan savaşlar, darbeler ve kargaşalar coğrafyasında yönetici olmak zordur.

İnsanlığın en parlak ve de en netameli hikâyeleri bu topraklarda üretilmiştir..

Dikkat ister, denge ister, büyük akıl ve güç gerektirir. Cumhurbaşkanı "bir olalım iri olalım diri olalım" diyor ya.. Biz de bütün yurtta birlik olalım, güçlü olalım, zengin olalım istiyoruz. Refah adına, yenilik, kolaylık adına Batı'da ne varsa bizim ülkemizde de olsun. Peki, mümkün müdür? Mümkün olduğu kadar, marifet o koltuğa talip olanlara kalmış.

Bizim onlara sözümüz; akıllı ve dengeli olmalarıdır, olmazsanız sizi kendinize bırakmazlar..