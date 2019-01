İnsan odaklı başkent projeleri

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki başkente yönelik 11 başlıktaki 111 projesini basın mensuplarına açıkladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi. Kültürden sanata, ulaşımdan çevreye kadar pek çok alanda projeler hazırlayan Özhaseki, "Projeler inşaat temelli projeler değil, tamamıyla insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşile öncelik veren, akıllı şehir konseptine uygun çağı yakalamış projeler. Biz bu projelere çok emek verdik. Umarım sizler de seversiniz. Ankara'da inanç turizmi, doğa turizmi, kaynak suları ve termal turizm çok rahat geliştirilebilir. Ticaretten çok daha fazla pay alınabilir. Üzülerek şunu söylüyorum; tüm dünya başkentleri içerisinde belki de turizm geliri en az olan başkentlerden birisi de Ankara. Bütün çalışmalarımızda biz bunları düşünerek, hesap ederek, üzerinde çok titizlikle çalışarak projeleri hazırladık. Bu güzel kent ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve üniversite şehri" dedi.'Bütün bu alanlarda Ankara'nın bir numara olması lazım' diyen Özhaseki, "Küçük dokunuşlarla biz bunu yapabiliriz. Hazırladığımız projelerle turizm payını en yüksek seviyeye çıkartabiliriz, şehirler arasında rekabette en öne çıkarılacak işleri çok rahat yapabiliriz. Bir başka amacımız da içinde yaşayan insanların mutlu olması. İnsanlar yaşadığı kentten keyif almalı. Bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum. Bunu yapacak ekip inşallah bizleriz" diye konuştu.CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'la görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya Özhaseki, "Mansur Yavaş ile niye görüşmeyelim. Düşman değiliz, küs de değiliz. Her zaman telefonlaşırız, bir araya geliriz muhabbet ederiz. Nihayetinde o arkadaşımız da Ankara'ya hizmet için çıkmış bir arkadaşımız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" yanıtını verdi. Hayvanat bahçesi ile ilgili ise Özhaseki, "Kaldırılan hayvanat bahçesi için iki tane yer tespit ettik. Şehrin dış çeperlerinde. O iki yeri daha sonra anketler vasıtasıyla Ankara halkına soracağız. Hangisi uygun derlerse orada yapacağız. Çok geniş bir alan oraya çok büyük bir hayvanat bahçesi yapacağız. Hayvanların doğal yaşamını sürdürebilecekleri bir hayvanat bahçesi olacak" dedi.ÇOCUK Köyü, Hayvanat Bahçesi, İstasyon Caddesi düzenlemesi, Kent Müzesi, Roma Tiyatrosu Arkeopark, Ulus Meydan Düzenlemesi, Hacı Bayram-Ankara Kalesi Teleferik, Uyanık Kütüphaneler, Madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezi, sıfır atık projesi, Kreş ve Çocuk Oyun evleri, 13 millet bahçesi, Kanal Ankara, Ankara Plajı, Ankara Fuar Alanı, Siteler Bölgesi, Akıllı Şehirler Vadisi, Kızılay- Havalimanı Metro Hattı, Ulus Tünel Projesi, Ankara Doğu ve Batı Terminali ve cep terminalleri, TV Kulesi, Çıkmaz sokaklara Çocuk Sokağı, Her ilçeye özgü yöresel pazarlar, Kızılırmak çevresine mesire alanları, Sıhhiye Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Sağlık Turizmi, Küçük esnafa destek, Ankara Kalesi Müzesi.19 Mayıs Stadyumu için Kayseri'deki Kadir Has Stadyumu benzeri bir proje gündeme getirerek revize ettiklerini belirten Özhaseki, "Mimar arkadaşımız çalıştı. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yetiştirebilirsek 1-2 ay içerisinde temelini atacağız. Ankara 55 bin kişilik muhteşem bir stat ve 50'ye yakın branşta spor yapılabilecek bir alana kavuşmuş oluyor. Bunu Spor Bakanlığı mı yapar biz mi yaparız bu çok önemli değil önemli olan bu projenin Ankara'ya kazandırılması" dedi.