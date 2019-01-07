20 bin karanfilden türk bayrağı

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Ankara Çiçekçi Esnafı şehit olan 90 bin askeri anmak için 20 bin karanfil kullanarak dev bir Türk bayrağı yaptı. Bayrak vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Anma törenine katılan vatandaşlar bayrağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA'

104 yıl önce şehit düşen 90 bin askeri anmak için Ankara'dan Sarıkamış'a geldiklerini belirten eski Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, "Ankara çiçekçi esnafı olarak 104 yıl önce şehit düşen 90 bin şehidimiz için 20 bin karanfilden dev bir Türk bayrağı yaptık. Sarıkamış şehitlerimizin aziz hatırasına, onları anmak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Şehitlerimiz adına böyle bir hizmet vermek bize onur veriyor. Bayrak halk tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Bayrağa yoğun bir ilgi var. Törene katılan vatandaşlar bayrağı çok beğendiklerini bize söylüyorlar. Ayrıca şehit olan 90 bin şehidimiz anısına buradaki vatandaşlarımıza dağıtmak için 90 bin karanfil getirdik. Bu sene sadece bir tören alanına bu bayrağı yaptık. Seneye Sarıkamış'ta bulunan üç tören alanına da bu bayraktan yapmayı hedefliyoruz. Bayrağı yapmamızda bize yardımcı olan SS Çiçek ve Flora çiçek kooperatifine, Kars Valimiz Türker Öksüz'e ve Sarıkamış Kaymakamımız Yusuf İzzet Karaman'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.