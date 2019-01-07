Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Masa Tenisi Federasyonu'nun olağanüstü kongresine tek aday olarak giren Fatih Karaca, başkanlığa seçildi. Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurula 233 delegeden 119'u katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Fatih Karaca, geçerli 113 oyun 104'ünü alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Genel kurulda konuşan Karaca, 1997 yılından bu yana masa tenisine hizmet ettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.