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Masa tenisinde yeni başkan

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
TÜRKIYE Masa Tenisi Federasyonu'nun olağanüstü kongresine tek aday olarak giren Fatih Karaca, başkanlığa seçildi. Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurula 233 delegeden 119'u katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Fatih Karaca, geçerli 113 oyun 104'ünü alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Genel kurulda konuşan Karaca, 1997 yılından bu yana masa tenisine hizmet ettiğini belirterek, "Mevcut federasyonda başkan vekilliği görevinde bulundum. Lisanslı sporcu sayısını artırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve milli takımlara sporcu seçilmesinde şeffaf olmak temel hedeflerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.
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Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
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