Masa tenisinde ‘yerli ve milli’ sporcu dönemi

TÜRKIYE Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Fatih Karaca, devşirme sporcuya sıcak bakmadıklarını söyledi. TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Karaca, 1997 yılında masa tenisine sporcu olarak katkı vermeye başladığını belirtti. Sportif alandaki yönetim kadrolarında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevi de yaptığını anlatan Karaca, "Şimdi de başkan olarak huzurlara çıktım. Sporun gelişmesi ve yaygınlaşması, halkın katılımının arttırılması önemli. Halk açısından bakılan bölümü burası. Bir de profesyonel anlamda, milli takımımızı Avrupa'da üst seviyelere çıkarmak ve olimpiyatlara Türk sporcuyla katılmayı en büyük hedef olarak görmekteyiz. Sporcunun yerli ve milli olması bizim için daha önemlidir. Devşirme kısmına çok sıcak bakmıyoruz"
diye konuştu. 119 oyla seçilmişti
Geçen hafta başkanlığa seçilen Karaca, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 233 delegeden 119'unun oyunu almıştı.