Masa tenisinde ‘yerli ve milli’ sporcu dönemi

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TÜRKIYE Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Fatih Karaca, devşirme sporcuya sıcak bakmadıklarını söyledi. TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Karaca, 1997 yılında masa tenisine sporcu olarak katkı vermeye başladığını belirtti. Sportif alandaki yönetim kadrolarında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevi de yaptığını anlatan Karaca,diye konuştu.Geçen hafta başkanlığa seçilen Karaca, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 233 delegeden 119'unun oyunu almıştı.