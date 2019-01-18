Stili Abdülkadir hayali messi olmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF'in işbirliğiyle yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında 24 ilden sporcuların katılımıyla Hatay Arsuz Gençlik Kampı'nda futbol turnuvası yapıldı. 17-29 Eylül 2018 tarihlerinde yarısı Suriyeli 400 gencin katılımıyla "Kardeşlik İçin Paslaş ve Paylaş" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Behçet el-Nayif'in formasını giydiği Şanlıurfa Karması şampiyon oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımların karması ile eski milli futbolcuların da aralarında olduğu şöhretler karması arasında gösteri maçı yapıldı. Behçet el-Nayif'in yeteneği eski milli futbolcuların dikkatini çekti. Oyun stili Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e benzetilen Suriyeli genç, Osmanlıspor kulübünün davetiyle 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı.

HEDEFİME TÜRKİYE'DE ULAŞACAĞIM

Behçet el-Nayif, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi gibi dünya yıldızı olmayı hedeflediğini söyledi. Üç senedir Şanlıurfa'da yaşadığını belirten 18 yaşındaki Suriyeli genç, "Ailem Deyrizor'da yaşıyordu ancak savaş nedeniyle şu an İdlib'de yaşıyor. Ailem beni hayalimi gerçekleştirebilmem için Türkiye'ye yolladı. Bir ağabeyim Almanya'da yaşıyor ve orada bir futbol takımı bulduğu için beni çağırıyor ancak hayallerimi burada gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM

BEHÇET el-Nayif, Ankara'ya geliş sürecinin Gençlik ve Spor Bakanlığının Hatay'da düzenlediği futbol turnuvasıyla başladığını belirterek, "Şanlıurfa'dan da bir takım kurulacağını duyduğumda hemen dahil oldum. Hatay'daki turnuvaya katıldık. Finalde Kilis takımını yenerek şampiyon olduk. Hayalim Messi gibi bir dünya yıldızı olmak. Turnuvanın finalinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yetkililer beni görünce sağ olsunlar Ankara'ya çağırdılar. Şu an Osmanlıspor takımında deneme sürecindeyim. Bizlere kapılarını, gönüllerini açan Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum" diye konuştu.