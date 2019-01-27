Tünel için bakandan randevu istenecek

Yapımına 1976 yılında başlanılan ancak geçen süre içerisinde bir türlü tamamlanamayarak yılan hikayesine dönen Ayaş Tüneli etrafındaki atıl yapılarla adeta hayalet şehri andırıyor. 10 kilometre uzunluğundaki Ayaş Tüneli, zaman zaman bölge halkı tarafından ahır olarak kullanılıyor.

KADERİNİ DEĞİŞTİRİR

Yine bölgedeki tarım faaliyetleri nedeniyle soğuk hava deposu olarak da değerlendirilmek istenen Ayaş Tüneli'nin akıbeti bir türlü belirlenemedi. Uzun yıllardır kaderine terk edilen tünelle ilgili Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, banliyö talebinde bulundu. Ayaş Tüneli'nin Sincan, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan gibi ilçeleri birbirine bağlayacak konumda olduğuna dikkat çeken Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, "Ayaş Tüneli uzun yıllardır atıl durumda bekliyor. Biz buranın Ankara'ya katkı sunmasını istiyoruz. TCDD Genel Müdürü Sayın İsa Apaydın'ı ziyaret ettim ve Ayaş Tüneli'nin banliyö seferleri için kullanılabileceğini ifade ettim. Kendileri bu projeyi değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sincan'dan başlayıp Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan'a gidecek olan bir banliyö bu ilçelerin kaderini de değiştirir. Bu ilçelerde hem tarım hem sanayi hem de kültür ve sağlık turizmi bulunuyor. Banliyö ilçelerin kaderini değiştirir" ifadelerini kullandı.