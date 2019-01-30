Büyükşehir çöp eve temizleme ekibi gönderdi

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Başkentte, maddi durumunun yetersizliği sebebiyle engelli oğlunu akrabasına veren ve zihinsel engelli kızıyla da çöp evde kalan 59 yaşındaki Feranis Doğan'a Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı. Altındağ ilçesine bağlı Karakum Mahallesi'nde zihinsel engelli kızıyla çöp dolu bir evde zor şartlar altında yaşayan Feranis Doğan'ın sesini Ankara Büyükşehir Belediyesi duydu. Eşinden 10 yıl önce boşanan ve maddi durumunun yetersizliği sebebiyle hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Doğan'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım eli uzatıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Büyükşehir BELPA Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, çöp evin temizlenme işlemine başlandı. Çöp evin temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesine ait yaşlılara hizmet aracı, çöp aracı, kamyon, kepçe ve çok sayıda temizlik personeli gönderildi.