Ahmet Tezcan:10 Aralık CHP’ye tam hâkim!

CHP'de aday belirleme süreci beni çok şaşırtıyor. Köklü bir partide hiç olmadığı kadar ilginç gelişmelere, tartışmalara şahit oluyoruz ve bunun da seçime yansıması elbet olacak.

Önce Ankara'da başlayalım. İttifak adayı olarak seçmenin önüne tekrardan çıkarılan Mansur Yavaş'ın önceki performansını yakalaması dahi zor görülüyor.

Dış ilçelerdeki desteği zayıf ve siyasi çevreler "onun altı boş" değerlendirmesi yapıyorlar, "31 Mart'ta yalnızca başkanlar seçilmeyecek ki" diyorlar. Meclis üyelikleri ve muhtarlık mücadelesi buralarda meseleyi mahalline düğümlerken Mansur ikinci planda kalıyor.



***



Yurt sathındaki tartışmalı adaylar ve istifa tehditleri yüzünden parti yönetimi yorgun düşmüş durumda, öyle olunca başkentte ipleri Fethi Yaşar ile Alper Taşdelen'in ele geçirdikleri görülüyor.

Mamak'taki durum bize geneli özetler gibi. CHP'nin burada şansını artırması dış ilçeler gibi sağ kesimden oy almasına bağlı. Mamak'ta eski ilçe başkanı Hüseyin Bayındır ile bu mümkündü ama Taşdelen karşı çıkınca işler karıştı. Geneline bakınca "batıcı-baskıcı" 10 Aralık Hareketi'nin CHP'yi tamamen ele geçirdiği açık şekilde görülüyor. Güya bu "yeni sol anlayış" partiyi ana mecrasından uzaklaştırmış, Atatürk'e de rahmet okutmuştur.

HDP ile yakın temas, yolsuzluk iddiaları ve Kırklareli'de Mehmet Kesimoğlu gibi başarılı bazı isimlerin adeta cezalandırılması bu seçimde ana muhalefeti sıkıntıya sokacaktır.

10 Aralık+HDP ittifakı yalnız Kadıköy'de değil, İzmir, Şişli, Yüreğir, Mersin, Akdeniz gibi önemli yerlerde de kendini "Ulusalcı" olarak niteleyen ve kurultaylarda budanan CHP'lileri, en çok da İyi Parti'yi çok düşündürüyor.

Sahillerde restoran, bar işletmecilerinin; aday belirlemede (Marmaris örneğinde görüldüğü üzere) partililerden daha etkin olduklarını söylüyorlar.

***

İstanbul'da Maltepe ve Ali Kılıç olayı çok daha derin. Almanya'ya kadar uzanan kulis bilgileri Kılıçdaroğlu'nu Kılıç'a mahkûm ediyor. K.K. o koltuğa gelişi itibariyle zaten hep mahkûm! İlginç şeyler oluyor; Kaftancıoğlu'nu istifa eşiğine getiren Ataşehir kararı oldu. PM'deki Kadıköy oylaması 30'a 29 çıktı ve İçtüzüğün "salt çoğunluk" hükmüne rağmen Kılıçdaroğlu "oldu bitti" ye getirdi. Dananın kuyruğu 4 Şubat'ta kopacak diyorum, bekleyin.

Velhasıl bu seçim DSP'ye de CANSUYU olacak gibi. Fatma Hanım baskın çıkmazsa Gaziantep'te (Celal Doğan'ın) şansı var, keza İzmir Menemen'i (Tahir Şahin) alabilir.

Sarıgül de dün DSP ile görüştü. Genel başkanı kim deseniz hemen cevap alamazsınız, genel merkez kapısını dahi her daim açık bulamazsınız ama bu seçimde CHP'nin yanlışları DSP'ye belki böyle on yerde seçim kazandıracak?!