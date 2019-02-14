Ahmet Tezcan: Vatandaş kimi seçmez?

Gerekli şartlara haiz olup da 31 Mart yerel seçimlerine gireceği Yüksek Seçim Kurulu'nca açıklanan bütün siyasi partiler sahada.. Seçime 44 gün kaldı, 45. gün sandığa gideceğiz, 46. Gün herkesin ense tıraşı gözünün önüne düşecek. Vatandaşın oyunu, onayını alabilmek için hazırlıklar taa aylar öncesinden yapıldı. Siyasi propaganda uzmanları genel merkezlere davet edildi, sloganlar belirlendi, seçim müzikleri seçildi, "olmadı" denilenler yeniden yaptırıldı..

Bunlar kolay işler değildir ha..

Aylar süren mesai ister, geceyi gündüze katarlar çalışmaları tamamlayıp en yukarı kata sunabilmek için. Herkes bir üstteki, bir üstteki makama beğendirmek için çırpınır durur. "Olmadı" diyenler hızınızı kesse de yılmayıp devam edersiniz. Adayların belirlenmesi de uzun bir süreçtir.

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Nihai karar en üst makamın, genel başkanındır.

Sorumluluk verdiği kimselerle, en yakınlarıyla oturur, vatandaştan alınacak tahminî aksülamel yani reaksiyon hesaplanır ve bir karara varılır "vira bismillah" diyerek "demir çarık, demir asa" yollara çıkılır.

Bütün bunlar için bi dünya paralar harcanıyor..

Doğrudan hazineden aktarılan paralardır bunlar. O nedenledir ki "tüyü bitmedik yetim hakkı" denir çünkü hazinede herkesin hakkı bulunmaktadır. Seçime katılacak bütün partilere aldıkları oy nispetinde devlet yardımı yapılır. Siyasetin finansmanı bizim memleketimizde devletçe karşılanır.

İktidarı, iradeyi başka bir sermaye çevresine, para odağına bırakmamak için böyle yapılır, yapılmalıdır.

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Dedim ya, bütün bunlar vatandaşın "OLUR" unu alabilmek içindir. İktidarı, kimine göre hizmeti sürdürmek için millete müracaat gereklidir. Bu GÖNÜL işidir elbet. Vatandaşın rızası; üstlenilen görevin en iyi şekilde ve zamanında icrasına bağlıdır. Şimdi herkes "kimi işaret edecek" diye vatandaşın gözünün içine bakıyor, 31 Mart'a kadar kendini tercih etsin diye yoğun bir çaba harcıyor. Peki, vatandaş kime bakıyor dersiniz? Şimdi şu cümleye dikkat edin, seçimin sonucunu da üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirsiniz: Bizim insanımız; oy vereceği partiye bakarak değil, vermeyeceğine bakarak oyunun rengini belirler. Yani "kimi seçeceği" değil, tercihini yaparken SEÇMEYECEĞİ PARTİ veya ADAY önemlidir. Dolayısıyla bundan bugüne kadar seçilmemiş, tercih edilmemiş ve iktidar olamamış olanlar kendine çeki düzen verecekler. Ha, bazen üst geçit asansörlerinin düzenli bakımı ve çalıştırılması, 153 ALO BELEDİYE hattında vatandaşın muhatap bulabilmesi gibi önemsiz(!) şeyler de tercihlerde önemli rol oynar!