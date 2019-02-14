Türk-Sırp dostluğu pekişti

BUGÜN NELER OLDU

Sırbıstan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sırbistan Milli Günü, Sırbistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü ve Türkiye-Sırbistan diplomatik ilişkilerinin 140. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenledi. Program, İstiklal Marşı ve Sırbistan milli marşının okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 140. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Büyükelçi Zoran Markovic, Sırbistan'ın, demokratik, çok kültürlü ve çok dinli, bir toplum olduğunun altını çizerek, "Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi olmamıştır. Cumhurbaşkanlarımız Vucic ile Erdoğan arasındaki samimi kişisel ilişkiler, doğru yolda olduğumuzu ve bunun önümüzdeki dönem de sürdürüleceğini gösterir." dedi. Resepsiyon, kutlama pastası kesilmesi ile sona erdi.