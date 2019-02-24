Atael Koleji’nden huzur evlerine tam destek

BUGÜN NELER OLDU

ATAEL Koleji öğretmen ve öğrencilerinin huzur evi sakinleri için hazırladığı sanat gecesi taktir topladı. Sanat gecesi adı altında idari işler koordinatörü Okşan Kurt tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler huzur evi sakinlerine nostaljik şarkılar ve şiirlerle moral verdi. 19.30'da kokteyl ile Atael Koleji'nde başlayan gösteri. Saat 20.30 da öğrencilerin sahneye çıkması ile devam etti. Akşam 21:30'da son buldu. Seyranbağları Huzurevi , 75.Yıl Huzurevi ve TSK Huzurevi sakinlerinin katıldığı gösteri de 60'a yakın öğrenci ve 14 öğretmen görev aldı. Sunuculuğu ortaokul müdür yardımcısı Yeşim Yeşil Şahin'in yaptığı gösteride öğretmenler çaldıkları müzik aletleri ile öğrencilerine destek oldu. Öğrenciler şiirler okudu, dans etti, bireysel ve koro eşliğinde şarkı söyledi.Dilek BİNAY