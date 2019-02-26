3 gün kulüpte yatıp kalktık

SÜPER Lig'de Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Ateş hattından kendini yukarı atan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, maç için gecelerini gündüzlerine kattıklarını, 3 puanı hak ettiklerini belirtip, "Maça iyi hazırlandık. 3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek
" dedi. Yeni gelen oyuncuları kazanmanın öneminden bahseden Kaplan, "Oyuncularımın adaptasyon sürecinde, geçmişteki maçları izledik, koşu mesafelerine baktık. Antrenman metotlarında değişiklik gösterdik. Kulüpte herkes işini iyi yapıyor. Başkanla görüşmemde, Antalya'dan da 3 puanla döneceğimizi söyledim. Bunu söylerken de takımıma güvendiğim için böyle konuştum" şeklinde konuştu.
GOLDE YUMRUĞU YEDİM!
Son dakikada atılan gole sevinirken sakatlık geçiren Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, "Topun filelere gittiğini gördüm ve sonra Sacko'nun dirseği yüzüme geldi. Sonrasında başımın dönmesiyle birlikte kendimi yere bıraktım. Biraz dakikalara oynamış gibi görünebilir bu durum ama başımın dönmesiyle kendimi yerde buldum"
dedi.