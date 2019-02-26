3 gün kulüpte yatıp kalktık

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü bu galibiyetle çıkışını sürdürdü. Ateş hattından kendini yukarı atan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, maç için gecelerini gündüzlerine kattıklarını, 3 puanı hak ettiklerini belirtip," dedi. Yeni gelen oyuncuları kazanmanın öneminden bahseden Kaplan, "Oyuncularımın adaptasyon sürecinde, geçmişteki maçları izledik, koşu mesafelerine baktık. Antrenman metotlarında değişiklik gösterdik. Kulüpte herkes işini iyi yapıyor. Başkanla görüşmemde, Antalya'dan da 3 puanla döneceğimizi söyledim. Bunu söylerken de takımıma güvendiğim için böyle konuştum" şeklinde konuştu.Son dakikada atılan gole sevinirken sakatlık geçiren Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan,dedi.