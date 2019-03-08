‘Sosyal Girişimcilik Karavanı’ yola çıktı

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ANKARA Kalkınma Ajansı tarafından sosyal girişimciliğin tanıtılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yola çıkan Sosyal Girişimcilik Karavanı, Ankara'da bulunan üniversiteleri ziyaret ediyor. Karavanın ilk durağı, Sosyal Girişim Ankara Platformunun ortaklarından olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gören karavanda gençlerin sosyal girişimcilikle ilgili soruları yanıtlandı. Rektör Mehmet Barca da karavanı ziyaret ederek, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması hususundaki desteklerini belirtti.