CHP’li Çankaya Belediyesi çalışanları, DSP’nin seçim otobüsüne saldırdı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'NIN, 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken kurduğu kirli ittifaka tepki gösteren DSP'ye olan tavrı saldırıya dönüştü. Ankara sokaklarında dolaşan DSP'nin seçim otobüsüne taşla-sopayla saldıranlar CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan işçiler çıktı.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok. Yapışmışsın Atatürk'ün eteğine ama ondan sonra da gidersin Atatürk'e kefere diyenlerle kol kola gezersin" sözleri üzerine CHP'liler saldırı stratejisini devreye soktu. Önceki gün DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz'ın seçim otobüsüne taşlı, sopalı saldırı gerçekleşti. Seçim bölgelerine asılan pankartları ise kesilerek seçimler provoke edilmeye çalışıldı. Olayla ilgili Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anına dair kamera görüntüleri didik didik edildi. Seçim otobüsüne saldıran kişilerin M.Ö., M.G., S.Ö., ve Z.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Dikmen bölgesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan incelemede 4 şüphelinin CHP'li Çankaya Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı tespit edildi. Şahıslar hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.DSP Genel Başkanı Aksakal da saldırıya tepki gösterdi. Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz'ın pankartlarının kesildiğini, araçlarının taşlandığını anlatarak, "Bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duymasını istiyorum" dedi.