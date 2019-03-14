Ahmet TEZCAN: Bu yarışın sonucu belli

BUGÜN NELER OLDU

Ben bu yazıyı yazarken seçimegünsaatdakika vardı vesadece seçmen tercihiyle cevaplanacakmalum soru kafalarda dolaşırkenbiz bir başka iklimin havasına kendimizikaptırmış bulunuyoruz. "Acaba yarışı'da kim önde bitirir? Önümüzdekibeş yıl başkentin belediyesinikim yönetir?"Bu soru sadece'da ve sadecebir kesimin sorusubence vegeneli de zaten üçaşağı beş yukarı belli.Aksi halde CHP'nin -müttefikleriyle de olsa- yurt genelinde iktidarla arasındakimilyonluk oy farkını kapatarak ilk sıraya yerleşeceğini kimse düşünmüyordur her halde?! Bir başka deyişle İktidar partisinindeki cumhurbaşkanlığı ve yerel,'de de milletvekili genel seçiminde aldığı ortalama koskocaman 20 milyon oyu eritipyarışını ana muhalefetle burun buruna, eşit şanslarla götürdüğünü kimse söylemesin, beni de Şahan gibi güldürmesin.Bazı internet siteleri'ta sıfıra raci olacak seçim takvimi sayaçları yerleştirmişler ekranlarına.. Son haneleri adayların kalp çarpıntısı gibi hızla atıyor. Mamafih tercihler üç aşağı beş yukarı yurt haritasına 2014 gibi turuncu hâkimiyetiyle yansırsa ki bu kimi yüzleri morartacaktır. Ya da farzı muhal Kılıçdaroğlu 31 Mart akşamı 10 ncu seçim mağlubiyetini kamuoyuna bir şekilde tevil eder kim bilir? Çünkü 9 seçim böyle oldu ve'liler, aklımızla alay edercesine- seçimi aslında kendilerinin kazandığını söyleyebildiler. Biz de bu açıklamaları hayretle seyrettik.Bir yandan seçim ve propaganlarla meşgul vatandaşın esas gündemi başka..Hele mübarek üç ayların girmesiyle insanların manevi coşkularını artırmaya çabaladıklarını görüyoruz. Cuma sabahları özellikle Hacı Bayram hıncahınç doluyor.Vatandaş geceden Ankara'nın manevi sahibinin huzurunda ibadetini yapmak, duasını tazelemek üzere bu mübarek merkeze akın ediyor. Ulus da, böylece en erkenden güne başlıyor ve esnafı, lokantacısıyla nasibine dükkân açıyor. İlim meclisleri Bu arada 17. Diyanet İşleri Başkanı, Değerli Âlim Prof. Dr. Mehmet Görmez de, Çayyolu'ndaki Zümrüt Camii'nde İHYA SOHBETLERİ'ne başladı. Ramazan'a kadar Pazar sabahları, Ramazan'da da ikindi vakti öncesi bu sohbetler devam edecek.Gazali ve onun İhya'sı için ben burada söz söyleyecek değilim ama şu kadarını söyleyeyim; sohbetin Mukaddime'sini biz büyük bir keyifle Hoca'dan dinledik.4 Cilt 40 Kitap'tan oluşan eser; İbadet, Muamelat, Tehlikeler ve Kurtuluş bölümleriyle açıkladığım takvimle devam edecek