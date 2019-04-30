Ramazan ayında gönül sofralarına

1 ayın sultanı ramazana artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki pazartesi günü başkentliler ilk iftarını yapacak. Bunun için de Ankara'daki tüm belediyeler yoğun bir çalışma içerisine girerek Ankaralıların ramazan ayını sorunsuz ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için teyakkuza geçti. Belediyeler bir yandan kentteki camilerde temizlik çalışmalarını yürütürken bir yandan da vatandaşlar için gıda imalathanelerini denetliyor. Belediyelerin bir diğer önemli hazırlığı ise her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da kurulacak olan iftar sofralarıyla ilgili… Kimi belediyeler mahalle iftarları düzenlemeyi planlarken kimileri ise çadır kuracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu ramazan ayında kentin 9 ayrı noktasında iftar çadırı kuracak. Gölbaşı ve Mamak belediyelerinin programları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ALTINDAĞ'DA MAHALLE İFTARLARI:

Altındağ'da ise aamazan ayının merkezi Hamamönü olacak. Başkentin en önemli turistik merkezinde hem iftar verecek hem de çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Altındağ Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca ilçede "Mahalle İftarları" yapacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da her akşam düzenlenecek olan iftar programlarına katılarak vatandaşlarla kucaklaşacak.

İFTARDAN SONRA ŞENLİK:

Pursaklar Belediyesi de ramazan ayının ruhuna uygun dolu dolu bir program hazırladı. Ayyıldız Kapalı Pazaryeri, Saray Selçuklu Meydanı ve Pursaklar Merkez Camii yanında iftar çadırı kuracak olan belediye, ilçenin iki ayrı noktasında da şenlikler düzenleyecek. İçerisinde çocuklar için lunaparkın da oluşturulacağı şenlik alanları ise Şehit Salim Akgül Parkı ile Saray Selçuklu Meydanı olarak belirlendi.

GEZİCİ İFTAR ARACI: Ramazan ayı boyunca mahalle iftarları ile Yenimahallelileri aynı iftar sofralarında buluşturacak olan Yenimahalle Belediyesi, bu iftarlarda geleneksel ramazan eğlenceleri de düzenleyecek. Yenimahalle Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği gezici ramazan aracı da ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlı evlerine de iftar yemeği dağıtımına devam edecek. Ankara'da evlere iftar yemeği servis eden tek ilçe belediyesi olan Yenimahalle Belediyesi 10 yıldır sürdürdüğü hizmet ile Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak yemek dağıtımı yapacak.

ÇANKAYA'DAN 3 ÇADIR:

Çankaya Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana kurduğu iftar çadırları bugüne kadar 785 bin vatandaşı konuk etti. Bu yıl da 135 bin vatandaşla sofralarını paylaşmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi Cebeci, Türközü, ve Öveçler'de iftar çadırı kuracak.