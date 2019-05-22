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Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Ankaragücü, puanını 40'a yükselterek bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,diye konuştu.Maçta kaydettikleri 3. golden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Kaplan, "Üçüncü golden sonra ağladım. Kulüp içinde bazı şeyleri çözmemiz lazım. Sezon sonundan itibaren biraz dinlenmek istiyorum. Sonrasında yönetim kurulumuz ile birlikte kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz" dedi. Kaplan, Ankaragücü'nde forma giyen oyuncuların, bu armanın değerini çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Ligin son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kaplan, "Göztepe maçıyla son 90 dakikayı oynayacağız. İzmir'e puan almaya gideceğiz" dedi. Kaplan, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni de tebrik etti. Başkan Murat Cavcav, teknik ekip ve futbolcuları kutladığını açıklayan Kaplan,diyerek sözlerini noktaladı.SİVASSPOR maçının son dakikalarında sol kapalı tribününden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı. Yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Yiğiner tepki gösterdi. Her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner takım soyunma odası koridoruna indirildi. Maç sonunda stadı terk eden taraftarlar ise uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet ederek stattan ayrıldı. Taraftarlar polis kontrolünde dağıldı.Sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile açan Ankaragücü, 16. haftada Sivasspor'a 4-0 yenildi. Yönetime ekonomik durumla ilgili ağır ithamlarda bulunduğu için kovulan Kartal'ın yerine Bayram Bektaş getirildi. Çıktığı tek maçta Göztepe'ye 3-0 kaybeden Bektaş'ın yerine geçen Mustafa Kaplan takımı kümede tutmayı başardı.Ankaragücü'nün bu sezonki üçüncü hocası olan Mustafa Kaplan, "Üçüncü golden sonra ağladım. Kulüp içinde bazı şeyleri çözmemiz lazım. Sezon sonunda kadrodaki 14-15 yabancıdan kalan sadece Moulin... Ben de dinlenmek istiyorum. Sonrasında karar vermek istiyorum" şeklinde konuştu.