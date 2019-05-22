Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Ankaragücü, puanını 40'a yükselterek bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Hepiniz ne kadar zor şartlarda buralara geldiğimizi biliyorsunuz. Kazanarak ligde kaldığımız için mutluyum. Artık önümüze bakacağız. Soyunma odasında maç primini 20 bin Euro olarak açıklandı. Önümüzdeki planlamayı iyi yapmak lazım. Giden oyuncularla ilgili olarak dışarıdaki insanlar bıraksın, içeridekiler işini yapsın. Pinto ile konuştum ama oynamak istemedi. İkna edemedik ve gitti. Bazı işler beni aşar. Saha dışındaki işlerle ilgilenmiyorum"
diye konuştu.
İZMİR'E PUAN ALMAYA GİDECEĞİZ
Maçta kaydettikleri 3. golden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Kaplan, "Üçüncü golden sonra ağladım. Kulüp içinde bazı şeyleri çözmemiz lazım. Sezon sonundan itibaren biraz dinlenmek istiyorum. Sonrasında yönetim kurulumuz ile birlikte kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz" dedi. Kaplan, Ankaragücü'nde forma giyen oyuncuların, bu armanın değerini çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Ligin son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kaplan, "Göztepe maçıyla son 90 dakikayı oynayacağız. İzmir'e puan almaya gideceğiz" dedi. Kaplan, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni de tebrik etti. Başkan Murat Cavcav, teknik ekip ve futbolcuları kutladığını açıklayan Kaplan, "Gençlerbirliği ligde olması gereken bir kulüp. İlhan Bey büyük emekler vermişti. Murat Bey'e de takımı Süper Lig'e çıkardığı için teşekkür ediyorum"
diyerek sözlerini noktaladı.
YİĞİNER'E İSTİFA ÇAĞRISI
SİVASSPOR maçının son dakikalarında sol kapalı tribününden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı. Yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Yiğiner tepki gösterdi. Her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner takım soyunma odası koridoruna indirildi. Maç sonunda stadı terk eden taraftarlar ise uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet ederek stattan ayrıldı. Taraftarlar polis kontrolünde dağıldı.
KAPLAN BAŞARDI
Sezonu teknik direktör İsmail Kartal ile açan Ankaragücü, 16. haftada Sivasspor'a 4-0 yenildi. Yönetime ekonomik durumla ilgili ağır ithamlarda bulunduğu için kovulan Kartal'ın yerine Bayram Bektaş getirildi. Çıktığı tek maçta Göztepe'ye 3-0 kaybeden Bektaş'ın yerine geçen Mustafa Kaplan takımı kümede tutmayı başardı.
BEN DE BİRAZ DİNLENMEK İSTİYORUM
Ankaragücü'nün bu sezonki üçüncü hocası olan Mustafa Kaplan, "Üçüncü golden sonra ağladım. Kulüp içinde bazı şeyleri çözmemiz lazım. Sezon sonunda kadrodaki 14-15 yabancıdan kalan sadece Moulin... Ben de dinlenmek istiyorum. Sonrasında karar vermek istiyorum" şeklinde konuştu.