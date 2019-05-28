Özköylü: Çok üzgünüz!

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, finale yükselmek adına her şeyi yaptıklarını ama sonunu getiremediklerini söyledi. Gazişehir Gaziantep'in maç içinde gol pozisyonunun bile olmadığını söyleyerek,diye konuştu.Takımın başına geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha sonra sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Özköylü, "Biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alıp liderliğe kadar yükseldik. Ondan sonra içimizde bazı problemler yaşadık. Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olmadık. Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan takım değiliz. Arkamızda belediye, valilik yok.Her şeye rağmen mücadelemizi sonuna kadar yaptık" ifadelerini kullandı.KARŞILAŞMA öncesinde 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktıklarını belirten Özköylü, "İlk maçta yaşadığımız bazı sıkıntılar neticesinde bu arkadaşlarımızı kadroya almadık" dedi. Bu isimlerin Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel olduğu öğrenildi.