Özköylü: Çok üzgünüz!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, finale yükselmek adına her şeyi yaptıklarını ama sonunu getiremediklerini söyledi. Gazişehir Gaziantep'in maç içinde gol pozisyonunun bile olmadığını söyleyerek, "Sahada yüreğini ortaya koyan, maçtan önce konuştuğumuz her şeyi dört dörtlük değil, fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Karşımızdaki takım çok büyük bütçelerle kurulmuş, iyi oyunculara sahip bir ekip. 120 dakikada elle tutulur pozisyonları yok. Kalecimizin 'kurtardı' diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzüntü verici"
diye konuştu.
LİDERLİĞE KADAR YÜKSELDİK AMA...
Takımın başına geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha sonra sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Özköylü, "Biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alıp liderliğe kadar yükseldik. Ondan sonra içimizde bazı problemler yaşadık. Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olmadık. Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan takım değiliz. Arkamızda belediye, valilik yok. Rakip takım seyircisi bizden daha fazla. Biz de 10-15 bin kişi seyirci desteğiyle oynamak, Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkmasını isterdik.
Her şeye rağmen mücadelemizi sonuna kadar yaptık" ifadelerini kullandı.
MAÇ ÖNCESİ 4 KADRO DIŞI
KARŞILAŞMA öncesinde 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktıklarını belirten Özköylü, "İlk maçta yaşadığımız bazı sıkıntılar neticesinde bu arkadaşlarımızı kadroya almadık" dedi. Bu isimlerin Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel olduğu öğrenildi.