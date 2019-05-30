Engelli ailelerine iftar daveti

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Sevgi Birliği Sosyal Sorumluluk Proje Topluluğu Engelliler Haftası nedeniyle Ankara'da yaşayan engelli çocukların ailelerine iftar yemeği verdi. Grand Ankara Hotel'de düzenlenen iftara çok sayıda engelli ailesi katıldı. Organizasyonu düzenleyen Leon Organizasyon'un sahibi ve Sevgi Birliği üyesi Burcu Acar, "Biz Sevgi Birliği Sosyal Sorumluluk Proje Topluluğu olarak engelliler haftası nedeniyle engelli çocuklarımıza emek veren ailelerine bir iftar yemeği düzenledik. Bu iftar yemeğinde bizi yalnız bırakmayan Ankara'nın ünlü iş insanları, cemiyetin önde gelen isimlerine, bize destek verip gelemeyenlere teşekkür ediyoruz" dedi.Engelli çocukların toplumdaki farkındalıklarını artırmak için çalıştıklarını dile getiren Acar, "Sevgi Birliği engelli çocuklarımız için çalışan yaklaşık 40 kişilik bir gönüllü topluluğu. Engelli çocuklarımıza sosyal hayatlarında, eğitim hayatlarında ve çalışma hayatlarında destek olan, onlar için çalışan bir platform. Asla ötekileştirmeyip onların hayatlarındaki farkındalıklarını artırmayı ve toplumun her kesimine bunu göstermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda sadece Ankara ile sınırlı kalmak istemiyoruz. Ülke genelinde de bu tarz organizasyonlar ile engellilerin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. 'Daha çok neler yapabiliriz?' diye düşünerek projeler üretiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Burcu Acar, engelli ailelerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Çocuklarımız ve aileleri onları fark edip onlara değer verdiğimiz için çok mutlu oluyorlar. Hayatlarına dokunduğumuz her insan bize bu tepkiyle karşılık verdi. Onlar mutlu olukça biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.