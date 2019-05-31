Taşdelen’den sevgi sınırlaması

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında aşılanmış ve kısırlaştırılmış sokak hayvanlarını toplayarak Mühye barınağına hapseden Çankaya Belediye Başkanı, CHP'li Alper Taşdelen bu kez de gönüllülerin hayvan barınağına girişlerini kısıtladı. Hayvanseverler daha önce haftanın her günü 10.00 ile 16.00 arasında barınağı ziyaret edebiliyordu. Kısıtlama ile ziyaret günleri çarşamba ve pazar oldu. Saatler ile 10.00-12.00 / 13.00-15.00 olarak belirlendi. Belediyeyi arayan hayvanseverler gerekçeyi öğrenmek istedi. Ancak belediye görevlilere gerekçe açıklamadı ve "Başkan böyle uygun gördü, başkan böyle karar verdi" dedi. Taşdelen'in bu uygulamasına büyük tepki gösteren hayvan severler toplu bir itlaf olmasından korkuyorlar. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık ve Başkan Yardımcısı Haydar Özkan Taşdelen'e seslendi: "Barınakları gönüllülere kısıtlayan belediyelerin altında yatan ana hedef hayvanları gözden ırak yerlerde katletmektir. Bu hatalı kararından dönmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde büyük bir yürüyüş yapacağız."Çankaya'da tehlike çanları çalıyor diyen HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, "Çankaya Belediyesi yıllardır hayvanları örtülü olarak yok eden bir belediyedir. Hizmette hiçbir zaman gerçek anlamda kısırlaştırma, tedavi, gönüllülerle müşterek çalışma yapan bir belediye değil. Hatta geçmişte toplama ekipleri gönüllü kadınları darp etmiştir. 48 kiloluk bir kadını kendilerine saldırdığını iddia ederek mahkemeye şikâyete gidecek kadar sıkıntılı bir belediyedir. 2 kez Çankaya barınağında birden bire hayvanlar yüksek miktarda azaltıldı. 700 hayvan 3 ay içinde eksildi. Nereye gitti bu kadar hayvan. Sahiplendirdik ya da aldığımız yere bıraktık dediler. Çankaya barınağının geçmişini çok iyi bildiğim için haftanın 2 gününe indirince böyle bir şey yapma ihtimalleri yüksek olduğunu düşünüyorum. Elimizde kesin delil yok ama geçmişte bunu yaptılar. Hiçbir belediye öldürmediği yok etmediği hayvanı iyi koşullarda yaşattığı barınağına yasak ve sınırlama getirmez. Ayrıca hem bakanlığın hem yasanın ana hükümlerinden birisi barınaklardan yoğun sahiplendirme yapmaktır. Cumartesi pazar ziyaretçi almadıkları gibi ziyaret günlerini sınırlamaları bu yasanın sahiplendirme ilkesine de aykırı. Yüzlerce hayvan bir şekilde yok edilecek" diye konuştu.HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Taşdelen'in sosyal demokratlara yakışır şeffaflıkta davranmasını ve barınağın gönüllülere açmasını istedi. Özkan, "Kendisini aramamıza rağmen iletişime geçemedik. Bu belediyemizin almış olduğu bir karardır diyor. Oysaki alınan karar yasal bir karar değildir. Gönüllü ve ziyaretçi farklıdır. Gönüllüye ziyaret saati kısıtlaması getirilemez. Kanunun 8 yerinde gönüllü ile eşgüdümlü çalışılacak diyor. Şuan Alper beyin yapmış olduğu uygulama tamamen kanuna aykırıdır. Kanunda 4. Maddede sahipsiz hayvanlara bakan ya da bakmak isteyen kişi ya da kişilere belediye teşvik verecek. Bu kişilerle eşgüdümlü çalışacak. Gönüllü mesai saati içinde barınakta bulunur. Belediye ile iletişim içinde gönüllü olarak faaliyette bulunurlar" dedi.KARARIN değişmemesi halinde yürüyüş gerçekleştireceklerini söyleyen Özkan, "Bunun için yazılı müracaatlarımızı yaptık. Neticelenmesini bekliyoruz. Barınakları gönüllülere kısıtlayan belediyelerin altında yatan ana hedef hayvanları gözden ırak yerlerde katletmektir. Alper Taşdelen'e yakışmaz. Bu hatalı kararından dönmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde büyük bir yürüyüş yapacağız. Diğer yerlerde barınaklara ziyaret amaçlı gelen insanlar belediye meclislerinin almış olduğu kararlarla sınırlandırılmış olduğu saatlerde girerler. Ama yerel hayvan koruma gönüllüsü ve belediyeyle eş güdümlü çalışan gönüllüler için böyle bir sınırlama yoktur" dedi.