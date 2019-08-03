Akyurt’ta 156 çocuğa sünnet şöleni düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Hastanesi'nde alanında uzman doktorlar tarafından sünnet edilen 156 çocuk için Akyurt Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Akyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen sünnet şölenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, başkan yardımcısı Hüseyin Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Yalçınkaya katıldı. Sünnet şöleninde konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Bugün değerli kardeşlerimizin hayatlarında önemli bir günü hep birlikte yaşamış olacağız. Akyurt Devlet Hastanemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Belediyemiz iş birliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sünnet süreci hastanemizde, steril ortamlarda, hakikaten güzel bir şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.