Tatil zehir olmasın

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ve güvenli bir tatil için güvenlik önlemlerini de unutmamak gerekiyor. Securitas, bu 'Kişisel Güvenlik Rehberi'nde seyahat güvenliğine ilişkin pratik ipuçlarını bir araya getirdiEvinizi 24 saat izleyebilen bir elektronik güvenlik sistemi ile donatmaktır.Anahtarı paspas altı, saksı kenarı, elektrik ve su saatine saklamayın.Pencereleri kapatın.Doğalgaz, elektrik ve suyu kapatın.Pasaportunuzu, uçak biletinizi, paranızı ve seyahat çeklerinizi güvenli bir yere saklayın.Mümkünse aktarmasız uçuşları tercih edin.Bulunduğunuz ülkenin dilinde yardım isteyebilecek birkaç kelime öğrenin.Tehlikeli bir durumla neler yapabileceğinizi önceden planlayın.Para, anahtar ve diğer kıymetli eşyalarınızı potansiyel hırsızların dikkatini çekecek şekilde taşımayın.