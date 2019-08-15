Ahmet Tezcan: Trafiğe kurban oldular!

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BUGÜN NELER OLDU

Tatili tatil, bayramı bayram gibi kutlayamaz olduk. Bu bayram da kural değişmedi, onlarca insanımızı yine trafiğe kurban verdik. Ölü sayısı dün 50 civarındaydı, onlarca ev yine yasa boğuldu. Arabalarla yiğitlik olmuyor, bunu da öğrenmiş olmamız gerekiyor. Teknoloji geliştikçe otomobillerin konforu, gücü ve hızı artıyor ama güvenlik konusu insana bağlı bir şey. Sürücünün sağlığı, eğitimi, bilgisi, becerisi, refleksi ile yalnız trafikte değil günlük hayatımızda bile güvenliğimizi olumlu olumsuz etkiliyor.Bu yolda ve trafik kazlarıyla mücadelede çaba harcayan sivil toplum kuruluşlarına kulak vermek gerekmektedir. Karayolu Trafik Ve Yol Güvenliği Derneği bu kuruluşlardan biri. Başkan İhsan Memiş'in verdiği rakamlar dehşet verici. Yaptıkları açıklamaya göre ülkemizdeki 1 milyon 202 bin trafik kazasında 7 bin 427 kişi ölmüş ve 300 bin kişi de yaralanmış. Trafik Yol Güvenliği' nin tespitidir bunlar ve yıl ortalamasıdır. Avrupa ülkelerinin motorlu araç sayıları ile karşılaştığında ortalama 5 kat fazla, bu da sürücü kalitemizde kuralların yerine oturmadığını gösteriyor.Başkan Memiş, ezbere ve imtihana dayalı bir belge alma yarışının devam ettiğini söylüyor. Bir şey daha söylüyor, şu andaki araç sayısı ile sürücü belgeli insan sayımız arasında 10 milyon fazlamız olduğunu.. İlginç değil mi? Trafik kazalarının da nedenini açıklıyor bu tespit. En önemli varlığımız insan ve her yıl binlerce insanımızı trafiğe kurban veriyoruz.Zamanın değişimi ile bayramların da değiştiğini yazacaktım, içinde çocukların da olduğu trafik kazaları öne çıktı. Ben en çok çocuklara üzülüyorum. Tazecik fidanlarımız büyüklerin kucağında mutlu, mes'ut seyahatteyken küçücük bir hata ile tatlı bir uyku esnasında belki nasıl ölüme savruldular kim bilir?! Kimseyi suçlamıyorum, biraz dikkat diyorum ve kazasız belasız bayramlar diliyorum.