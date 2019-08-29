Ahmet Tezcan: Hicri yeni yıl

Ben arada bir takvime bağlı yazılar yazmayı severim. Bir bakıma bu yazılar ROTA belirlemek açısından önümüzü gösteren yazılardır. Çünkü çoğumuz günlük telaştan yaşadığımız günleri ve olayları unuturuz. Bu yüzden Zafer bayramı resmi tatil mi, okullar ne gün açılacak, Hicri yılbaşı ne zaman gibi soruları birbirimize sorarız. H H H

Okullar 9 Eylül'de uma gününe raslayan Zafer bayramıyla birlikte hafta sonu 3 günlük son tatil fırsatını kullananlar mutlaka olacaktır. Doğrusunu isterseniz pek çoğumuz için tatil de yaz da bitti. Hepimiz tatil yorgunuyuz, şimdi bilhassa Ankaralılar için mesai zamanı. Pastırma yazında hava nasıl olur bilinmez, Ağustos'u Zaferle uğurladıktan sonra şimdi hepimiz için iş ve çocuklarımızın okul telaşı başlayacak. Okullar bu sene 9 Eylül'de, bir hafta erken açılacak. Yeni sistem ve uygulamaya göre 18-22 Kasım arasında ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili ise Şubat değil, 20-31 Ocak 2020 tarihi olarak belirlendi.



BÜYÜK TAARRUZ

Bazıları Büyük Taarruz'u sorgulasalar da 30 Ağustos, tüm zaferlerimizin tacı, önemli bir gün ve bayram olarak tarihimize geçmiştir. Büyük taarruz için; "İmparatorluk çökmüştür, yeni kurulan Türkiye'ye yeni zaferler, yeni kahramanlar gerekmektedir, dolayısıyla yeni bir tarih yazılarak oynanmıştır" özetindeki sorgulamalar ise tamamen indi bir yorumdan ibarettir. Esasen yıkımı hazırlayanların bizi BÜYÜK DEVLET liginden düşürüp Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan gibi devletçiklerin ligine dâhil etmek suretiyle DÜNYA DEVLETİ olarak yalnızca kendilerinin sahne alma arzularıdır ki üzerinde durulması ve düşünülmesi gerekir.



HİCRİ YILBAŞI

31 Ağustos Cumartesi Hicri yılbaşıdır. Muharrem ayı ile manevi anlamda yeni bir iklime giriyoruz, aşure günleri başlıyor. Muharrem ayı Ramazan'dan sonraki en faziletli aydır. Hz. Hüseyin'in katledilmesinden Nuh tufanına, Hz. İbrahim'in ateşe atılmasından Musa (a.s.)'ın denizi yarmasına, İsa peygamberin doğumu ve göğe yükseltilmesine kadar insanlık için dönüm noktası sayılan pek çok olayın Muharrem'de yaşandığı kabul edilir. Muharrem ve Safer, matem aylarıdır.Alevi vatandaşlarımız da 10 günlük matem ve Muharrem Orucu tutarlar, çünkü bütün peygamberler bu günlerde oruç tutmuştur. Matem süresince kesici alete el sürülmez, kurban kesilmez, et yenmez. Hiçbir canlıya eziyet edilmez, kalp kırmamaya dikkat edilir, dedikodu yapılmaz. Bu vesileyle biz de Muharrem ile başlayan hicri yeni yılımızı en güzel şekilde ve bereketle yaşanması arzusuyla kutluyor, çocuklarımıza yeni dönemde sağlık ve başarılar diliyoruz.