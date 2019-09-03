Masa Tenisi’nde Avrupa heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası, bugün başlayacak.Erkeklerde milli takım İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Ziver Gündüz ve Zihni Batuhan Şahin'den oluşuyor. Kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Ece Haraç milli takım forması giyecek.Grup maçlarını ilk sırada tamamlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finallerden itibaren eleme sistemine geçilecek şampiyonada final müsabakaları ise 8 Eylül'de oynanacak.