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Atıcılıkta 2 kota geldi

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Atıcılıkta 2 kota geldi
TÜRKIYE, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 2 olimpiyat kotası alırken, bir de gümüş madalya kazandı. Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona ererken, Türkiye 2 olimpiyat kotası aldı. Kupanın son günündeki 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarının final yarışında Yasemin Beyza Yılmaz-İsmail Keleş ekibi beşinci, Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ekibi ise altıncı sırada yer aldı. 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş 581, Yusuf Dikeç ise 580 puan topladı. Milliler, bu puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti. İsmail Keleş ayrıca 10 metre havalı tabanca finalinde 243,1 puan toplayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.
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Atıcılıkta 2 kota geldi
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