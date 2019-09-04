Atıcılıkta 2 kota geldi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 2 olimpiyat kotası alırken, bir de gümüş madalya kazandı. Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona ererken, Türkiye 2 olimpiyat kotası aldı. Kupanın son günündeki 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarının final yarışındaekibi beşinci,ekibi ise altıncı sırada yer aldı. 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporculardan İsmail Keleş 581, Yusuf Dikeç ise 580 puan topladı.İsmail Keleş ayrıca 10 metre havalı tabanca finalinde 243,1 puan toplayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.