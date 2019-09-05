Ahmet Tezcan: Zilleri çalsın hayatları çalınmasın

Evet, bu söz bu yılın eğitim düsturu, teması, mottosu, sloganı, simgesi, sembolü, parolası, şifresi olmalıdır. Okullar açılıyor, ziller çalıyor; zilleri çalsın hayatları çalınmasın. Başkenti artık okul telaşı sardı. Yalnız başkenti mi, tüm yurtta okul, öğrenci ve öğretmen konusu memleket gündeminin ilk sırasına yerleşmiş bulunuyor. 82 milyon Türkiye nüfusunun 20 milyonu öğrencidir. Hesap etmedim ama bizim öğrenci sayımız rahat 150 ülkenin nüfusundan büyüktür. Bunu niçin söylüyorum; 20 milyon yalnızca öğrenci nüfusu olan Türkiye; nasıl bir varlığa, potansiyele ve enerjiye sahiptir buna dikkat çekmek için. Konu çok önemlidir ve hattâ Türkiye için hayatîdir. Sadece Milli Eğitim'in değil, eğitim-öğretim-okulöğrenci bütün bakanlıkların konusudur, öyle olmalıdır.

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Her yıl artan bu 20 milyon nüfus bu eğitim öğretimin sonunda vatanını, bayrağını sevecek mi? Bütün alanlarda ülke ihtiyacına dengeli bir cevap verecek mi?! En önemlisi; içeriden ve dışarıdan bu memlekete bir tehdit ve saldırı söz konusu olduğunda ve haydi denilince bu 20 milyon nüfus tankın üstüne mi çıkar, altına mı yatar, sosyal medyaya mı gömülür yoksa AVM'lere mi koşar, çok önemli sorulardır bunlar.

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Ankara nüfusu 5,5 milyon olduğu hesabıyla başkentte öğrenci sayımız 1 milyonu aşmıştır. Bunun 100 bini birinci sınıflara kayıt yaptıran miniklerdir ki; bu 1 öğrenci nüfusunun okul trafiği, güvenli servisi, gıdası, beslenmesi her türlü ihtiyacı anne-babalardan sonra idarenin, bilhassa belediyelerin işinin en önemli parçası olmalıdır. Ben bilhassa okul çevresindeki asayiş konusu için İçişleri'nin, Bakan Süleyman Soylu'nun özellikle dikkatini çekmek istiyorum: Bütün valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları devlet emri olarak bir tebligatla uyarılmalılar.Onlar da makamlarında oturarak ve bu işi altlarına havale ederek değil, bizzat meşgul olmalılar ki; uyuşturucu satıcısı, sapık, ipsiz-sapsız, eski mezun vb. okul yolunda ve çevresinde mobil yahut yerleşik, kılıklı-kılıksız hattâ kamuflajlı potansiyel tehlike arz eden kim varsa takibe alınmalı ve öğrencilerden uzak tutulmalıdır. Bir başka önemli husus ise bunları takip edecek olanların okul önünde sigara soluyan sorumsuzlar değil, aile üyesi, bilinçli bireyler arasından seçilmiş görevliler olmasına dikkat edilmelidir. Bize düşen ise uyarı görevi, hayır dua ve başarı dileğidir.