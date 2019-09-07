Leyla ile Mecnun ilk kez Devlet Tiyatroları’nda

BUGÜN NELER OLDU

tiyatro sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yeni oyun da seyirciyle buluşacak. Bu oyunlar arasında Devlet Tiyatroları bünyesinde ilk kez sahnelenecek 'Leyla ile Mecnun' oyununun rejisörlüğünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt üstlendi. Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı aşk şiirini tiyatroya kazandıran İskender Pala'nın eseri, 22 Ekim itibarıyla Küçük Tiyatro'da Ankara seyircisiyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatrosezonunda ilk defa seyirciyle buluşacak 'Leyla ile Mecnun' oyunu hakkında açıklamalarda bulundu. Türk halkının tiyatroya olan ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Kurt, tiyatroya gönül veren ve verecek olan gençlere de tavsiyelerde bulundu. Tiyatro sahnesinin tozunu 30 senedir yutan, gerektiğinde oyuncu olarak görev alan, gerektiğinde yönetmen olan Kurt, "Tiyatro hayatın içinden bir sanat. Nasıl insanlar ekmeğe ve suya ihtiyaç duyuyorsa sanata da o derece ihtiyaç duyuyor. Tiyatro, o yüzden gerekli bir sanat. Ülkemizde de gerekli ilgiyi görüyor" dedi.