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Başarılı bir girişimci olmanın 5 anahtarı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Başarılı bir girişimci olmanın 5 anahtarı
YAPILAN araştırmalara bakıldığında, istikrarlı çalışmanın başarılı olma yolunda, zekâ ve diğer faktörlerden daha önemli bir olgu olduğunun ortaya konulduğunu belirten Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, "Özgürlük isteğiyle bir işe girişen birey, düzensiz ve yoğun çalışma saatlerinin getirdiği baskı ile özel hayatına da vakit ayıramaz hale gelirken işin aslının hayal ettiği gibi olmadığını anlamış oluyor. Bu olağanüstü çabaya rağmen vergi, muhtasar ve KDV gibi ödemeler geldiğinde nakit akışında sıkıntı yaşamaya başlayan ve beklediği satışları yapamayan, yapsa bile tahsilatında sıkıntı yaşayan girişimci genelde kısa zaman sonra pembe hayallerin gerçekleşmeyeceğine kanaat getirip pes ediyor.Bu yüzden bu noktada özellikle nakit akışı ve finansal yönetim konusunda profesyonel bir uzman desteği almak gerekiyor" dedi. Global ve ulusal firmalara finansal danışmanlık hizmeti veren Fatih Kuran, başarılı bir girişimci olmanın 5 önemli maddesini şu şekilde sıralıyor:
Psikolojik sermaye yüksek olmalı
Kervan yolda düzülmez
Her zaman A ve B planı olmalı
Başarının üç unsuru: Karakter, iletişim ve satış becerisi
Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin.

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