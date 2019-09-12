Ahmet Tezcan: Keçiören’in stratejisi

Başkent nüfusu 5.5 milyonu aşarken en büyük merkez ilçesi Keçiören 1 milyonu zorluyor. İlçe nüfusu 920 bini aşmış milyona doğru hızla çoğalıyor. Oysa Keçiören daha 1983'te Altındağ'dan ayrılarak merkez ilçe haline getirilmişti. Bugün hastane, okullar ve kentsel gelişimi ile bir taraftan Hüseyingazi'ye, İdris dağlarına ulaşmış Karyağdı'yı, Ufuk ve Yükseltepeleri de aşmış bulunuyor. Başlangıçta bağlık bahçelik bir sayfiye yeri iken bugün devasa binaların doldurduğu ilçenin geçmişteki tek hikâyesi Ziraat mektebinin kurtuluş savaşında karargâh olarak seçilmesiydi. Bugün Keçiören milyonluk bir kent görünümünde ve sayısız hikâyeyi besliyor. Bu arada Keçiören'in keçi ile de bir alâkası yok aslında; 'kiçik' yani 'küçük' kelimesinin dilimizdeki değişimiyle ilgili bu, 'ören' de malum, insan emeği ile kültür ve tabiat varlıklarının buluşmasıyla ortaya çıkan yapı olarak tarif edilir.

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Şimdi esasa geliyorum. Keçiören Belediyesi'nin önümüzdeki beş yıllık hedeflerini içeren 2020 -2024 Dönemi Stratejik Planı belediye meclisi üyelerinin tamamının oyu ile kabul gördü. Ne demek stratejik plan; yeni dönemdeki ilçe tasavvurudur. Yani vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik çalışmaların öncelikli olacağıdır. Turgut Altınok, tecrübeli bir Belediye Başkanı, rasgele büyüyen ve kalabalıklaşan ilçenin özellik ve güzellik bakımından hızla değişmekte olduğu müjdesini veriyor. Altınok, "Yeni dönemde de Keçiören'i, Türkiye'nin marka değeri en yüksek ilçesi yapacağız" diyor.

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Stratejik Planın iktidar ve muhalefete mensup meclis üyelerinin tamamının oyunu alması da çok önemli. İlçenin geleceği için siyasi angajmanların aşılıp ilçede bir mutabakata ulaşıldığını gösteriyor. Başkan bundan memnun; olumlu yaklaşım idareciyi rahatlatır. Her işte el birliği elbette işi kolaylaştırır, güçlendirir ve muhakkak büyütür. Altınok, altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitim, spor hizmetleri, sosyal belediyecilik, çevre konularında yine örnek olacaklarını söylüyor. Biz de başarı diliyoruz. Zaten geçmişte pek çok hizmette de onun imzası vardı, ilçe halkı onu tanıyor. Bence önemli olan gençlik, başkanın gençlere bilhassa çok kafa yorması gerekiyor. Ki bugün lise çağı gençliği tavır ve davranışlarıyla kendi ailelerini dahi endişeye düşürüyor ve şikâyetler geliyor. Gençlik bizim geleceğimiz, geleceğe yatırım boşa değildir.