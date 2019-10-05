Yerli ve Millî Robotik Kodlama Eğitim Seti: CeBot

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CEZERI Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek yenilenebilir enerji alanında eğitim veren Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yine alanında ilk olan millî ve yerli "CeBot"u geliştirdiler. "CeBot" sahip olduğu üstün özellikleriyle her yaş grubuna hitap eden ve temel, orta ve ileri düzey kodlama eğitiminde kullanılan bir "Robotik Kodlama Eğitim Seti"dir. Sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal yapısı ile okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir kodlama eğitim robotu olan "CeBot"u geliştiren proje ekibi 2 Ekim 2019 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Aydın, CeBot'un sahip olduğu en önemli fiziksel özelliklerden birisi gövdesinin tamamının 3 boyutlu printer tarafından üretilebiliyor olmasına dikkat çekerek "CeBot sensör çeşitliliği bakımından en zengin robottur" dedi.