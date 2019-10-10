Ahmet TEZCAN: 35 ülkede 79 Türk şehitliği var

BUGÜN NELER OLDU

"Şunu icat ettin, bunu yaptın, şu markayı yarattın" gibi başarılar büyüklük için yegâne ölçü değil. Ülkelerin büyüklükleri böylesi ifadelerle ölçülmez. Sınırlarınız ne kadar geniş, nüfusunuz kalabalık, ekonominiz o kadar güçlü olsa dahi büyük kategorisine yalnızca bu başarılarla giremiyorsunuz.vekabulü için başkaca fevkalâdelikler var ve bunu herkes biliyor, yeri gelince de teslim ediyor. En başta yüce ve yüksek değerleriniz olacak ve bunlar uğruna gerektiğinde baş koyacaksınız.milleti "fedakâr ve canfeda bir millet"; gerektiğinde işteinsanı bünyesine alıp ekmeğini paylaşıyor, yetmiyor, onların huzuru için canını ortaya koyabiliyor.Neticede onların huzuru bizim insanımızın güvenliğidir. Sadece bu mu? Hayır, meselenin bir de gönül coğrafyası boyutu var ki "" kavramını müdrik olanlar için işin bu boyut çok daha derin ve çok anlamlıdır. Bizim 24 milyon kilometrekarelik alanda bugün 64 ülkenin bayrak dalgalandırdığı gönül coğrafyamızda adına tarih denilen hatıratımız milyon filme konu olacak zenginliktedir.Canfeda dedik, varlığın fedâsı fedakârlıkların en başında gelir. Bu millet, bundan hiç geri durmamış. İşte bu defa'de,'ta bu milletin fedakârlıklarına bilmem kaçıncı kez bütün dünya şahit oluyor. Kendi sınırları dışında şehitlikleri olan kaç devlet var ki? Üç kıtada,ülkedeşehitliğimiz bulunduğunu biliyor muydunuz?Ve kaç millet bayrak uğruna şehit olur?'da,'de, dünyanın öteki ucu'de,'daşehitlikleri var ve böylesi bir ülke dünyada yok.Kahraman vatan evlatları o coğrafyalarda "" değil,olarak huzur içinde uyuyor ve anılıyorlar.Kaç, vatan topraklarına hasret yabancı topraklarda üzerinde bir bayrak değil al bayrak dalgalandırarak bu milletin dualarında yaşıyorlar.Şam'daki şehitliğimizi darmadağın etmişlerdi, torunları şimdi bunu karşılıksız bırakmamak üzerine bir gayret içinde.Hiçbirinin kanı yerde kalmayacak. Bu coğrafyada biz hep varız ve daima olacağız.Şehitlik bilinen anlamının ötesinde bir başka kavramdır ve'ın isimlerindendir.BüyükLügat, "" kelimesini;"Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse" diye tarif ederken, İslâm Ansiklopedisi "kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen" olarak tarif ediyor., şehit isminin temel mânâsının "bilen" olduğu ve şâhidden daha zengin bir içeriği bulunduğunda ittifak ediyorla