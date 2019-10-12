Başkentray Akçaören’e uzayacak

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent yerleşim alanını da kapsayacak şekilde banliyö hattı 18.4 km eklenerek Akçaören Mahallesi'ne kadar uzatılacak. 31 Mart Yerel seçim öncesi projelerini açıklayan Ercan, Sincan ve Kayaş ilçeleri arasındaki 36 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren Başkentray hattının Akçaören Mahallesi'e kadar 18 kilometre uzatılacağının müjdesini vermişti. Ercan, Başkentray hattı projesine 2 ay önce temeli atıldığını ödeneklerle ilgili bir sıkıntı olmadığı takdirde de 3 yıla kalmadan biteceğini söyledi. Ercan, "Sincan'dan Akçaören'e kadar yolcu hattı gidecek. Akcaören'den sonra yük hattı Mülkköyü'ndeki soda fabrikasına kadar gidecek" dedi. Ankara'nın metropol ilçelerinden biri ve en kalabalık altıncı ilçesi olan Sincan şuanda mevcut Kayaş-Sincan arasında faaliyet gösteren Başkentray projesi kapsamında Sincan'dan alıp organize sanayi üzerinden Akçaören'e ve oradan da Mülk Köyü'ne kadar uzatılacak.

TEMELİ AĞUSTOS'TA ATILDI

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çalışmaların ağustos ayında başladığını ve hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ercan, "Yenikent'te nüfus 90 binlere çıktı. Ulaşımla ilgili bazı handikapları vardı. Başkentray projesi bizim en önemsediğimiz projelerimizden bir tanesi. Mevcut Kayaş-Sincan arasında faaliyet gösteren Başkentray projesi kapsamında Sincan'dan başlayıp organize sanayi üzerinden Yenikent'e hatta daha ileride üniversite alanın bulunduğu Akçaören'e, oradan da Mülkköyü'ne kadar uzatıyoruz. 18.4 kilometre hat uzunluğu 30 kilometre ray uzunluğu var. Yük hattı ve yolcu hattı olarak yan yana uzanıyor. 2 ay önce temeli atıldı, faaliyetler başladı. Çalışmalar sürüyor. İhalenin süresi 3 yıl. Ödeneklerle ilgili bir sıkıntı olmadığı takdirde 3 yıla kalmadan bitmesini bekliyoruz. Tahmini bitiş süresi ihaledeki süre 2022 Ağustos ama bunu erkene aldırmaya çalışacağız. Bölge halkı için metro konforunda bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Daha erken bitirilmesiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.



18.4 KİLOMETRE EKLENECEK

DEVLET Demiryolları Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü söyleyen Başkan Ercan, "En son Salı günü görüştük. Projenin başından itibaren irtibat halindeyiz. Bazı eksikliklerin giderilmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. 3 durak talebimiz var. Talep ettiğimiz duraklardan biri yolcu diğeri yük hattı olmak üzere ikisi organize sanayi bölgesine üçüncüsü ise Akçaören mahallemize olacak. Organize sanayi bölgesinde 42 bin çalışıyor. 42 bin kişinin çalıştığı bir yerde durağın olması kadar doğal bir şey olamaz. Sanayi bölgesi olduğu için başkentray hem yolcu hem yük olacak. Akçaören Mahallesinde üniversite alanı var. O bölgenin de zamanla üniversitenin açılmasını öngörerek oraya bir yolcu durağı konmasıyla ilgili bir revizyon söz konusu olacak. Durakların yerinin somutlaşmasını, özellikle organize sanayi bölgesindeki duraklarımızla ilgili görüşmelerimizi yetkililerle sağladık. Şuanda projedeki mevcut duraklar Yenikent, Kavunpazarı'nın olduğu meydan, jandarma kavşağındaki durak. Hat olarak 18.4 kilometre eklenecek" dedi.