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Mamak’ta havuz kışa hazırlandı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Mamak’ta havuz kışa hazırlandı
YAZ aylarından binlerce vatandaşın faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzunda kış hazırlıkları tamamlanarak tesis sezona hazır hale getirildi. Yaz sezonunda rekor sayıda vatandaşa hizmet veren havuzda kış hazırlıkları çerçevesinde gerekli bakımlar, suyun şartlandırılması, su kalitesinin ayarlanması, büyük hijyenik temizliğin yapılması gibi sezon öncesi bakımlar tamamlandı. Başkent'in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Yüzme Havuzu vatandaşlara kış aylarında da standartların üzerinde hizmet vermeye devam edecek.
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Mamak’ta havuz kışa hazırlandı
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