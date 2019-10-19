Prof. Yaralı’dan menopoz uyarısı

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KADIN Hastalıkları, Doğum ve tüp bebek uzmanı Prof. Hakan Yaralı 18 Ekim Dünya Menopoz Günü'nde Anti Müllerian Hormon (AMH) testinin doğurganlık açısından önemine ve menopoz yaşını öngörmedeki güncel yerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu konuda günlük hayatta farkındalık problemi olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Yaralı, "AMH düşüklüğü kişinin erken menopoza girmesi açısından risk göstergesi olmasından ziyade, yaşıtlarına göre yumurtalık dokusunda kalan yumurta sayısının yani rezervin azlığını gösterir ve bu hastalarda doğurganlık isteği varlığında oyalanmamak önem arz eder" dedi. Yaralı, düzenli adet gören genel popülasyonunda hassasiyetinin düşük olması nedeniyle bireysel menopoza giriş yaşının tahmininde AMH'nın kullanılmasını önermediğini belirtti.