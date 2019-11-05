Duayen sanatçı Mehmet Atay’dan Ankara’ya yeni tiyatro

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USTA tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Mehmet Atay, Devlet Tiyatroları'nda başladığı 40 yıllık sanat yaşamını "Çankaya Sahne" ile taçlandırarak, başkente yeni tiyatro kazandırdı. Paris Caddesi'nde geçen ay açtığı "Çankaya Sahne" ile başkentli tiyatroseverlere yeni sanat mekanı sunan Mehmet Atay, yeni tiyatronun kuruluş serüvenini ve oyunlarını anlattı. Duayen sanatçı Atay, Çankaya Sahne'nin bulunduğu yerin eskiden Ankara'nın kült mekanlarından olduğunu, başkenti bilenler için şehrin tarihiyle paralel bir hafızayı bünyesinde barındırdığını dile getirdi. Mekanın, eskiden sinema, sonrasında disko olduğunu anlatan Atay, "Çocukluğumun, gençliğimin çok önemli hatıralarının yaşandığı bir sinemaydı burası. Spartaküsleri, Doktor Jivago'yu seyretmiştik burada. Ayrıca sinemayken, tiyatro olarak da kullanılmış. Burada Deve Kuşu Kabare'nin oyunlarını seyrettiğimizi hatırlıyorum. Haldun Taner'in oyunlarını, rahmetli Gazanfer Özcan'ı seyrettik. Gençliğimizde konserler de olurdu bu mekanda" diye konuştu. Atay, geçen yıl "Tiyatro ÜçArtıBir" ismiyle seyyar tiyatro kurarak çeşitli sahnelerde turne yaptıklarını da belirtti.