Hematologlar bağışçı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Hastalara tıbbi bilgileri ile şifa dağıtan hekimler bu sefer kanındaki hayatı onlarla paylaşacak. Başkentte ilk kez hekimler de toplu olarak kök hücre bağışçısı olacak. Hematologlar Ankaralıları 10 Kasım saat 11'de Ankara Onkoloji Hastanesi otoparkında kök hücre kampanyasına destek olmaya davet etti. Kök hücre vericisi olmanın çok kısıtlayıcı şartları olmadığını ifade eden Hematolog LÖSEMA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M. Sinan Dal, "18-55 yaşındaki bütün sağlıklı bireyler kök hücre, 18-65 yaşınki bütün sağlıklı bireyler kan bağışçısı olabilir. Bağışçıların kararlı olmaları gerekiyor. Bağışçı olup uyumlu olduğunda verici son anda vazgeçerse hastanın hayalleriyle oynuyorlar. Tarama yaptığımızda verici bulundu diye bize haber geldiğinde biz bunu hasta ile paylaşıyoruz. Sonra işlem başlatılıyor vericiye haber veriliyor, bu esnada vericinin ciddi bir bahanesi olamadan vazgeçmemesi gerek hasta gerek bizler açısından hayal kırıcı oluyor. Gerçekten bağışçı, gönüllü verici olmak isteyenler bu kampanyaya gelsinler" diyerek gönüllüleri bağışçı olmaya davet etti.Kök hücre bağışının nasıl yapıldığını ve bağış hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu belirten Doç. Dr. Dal, "Kampanya bağlamında vericiler sadece 3 tüp kan verecekler. Kök hücre bağışı yapılırken herhangi bir ameliyat işlemine gerek duyulmadan kemik iliğinden kök hücreleri çevre kanı çıkaracak iğneler kullanıyoruz. 4-5 gün boyunca gönüllüye iğne yapılıyor. Daha sonrasında damar yolu uygun olanlar aferez denilen bir cihaza bağlanıyorlar 2-4 saat içinde sadece kök hücre toplanıp geri kalan kanı kendisine veriliyor bu işlem güvenli şekilde sonlanıyor. Herhangi bir ameliyathaneye veya ameliyata gerek duyulmadan bir makine eşliğinde kök hücreler vericiye zarar verilmeden toplanıyor" dedi.Kök hücre bağışçısının her türlü ihtiyacının TÜRKÖK tarafından karşılandığını altını çizen Çiğdem Kuzucu ve Murat Değirmenci, "Kök hücre vericisinden 1 kuruş para alınmadan bu işlem yapılıyor. TÜRKÖK uygun kök hücre bulunduğunda gönüllüye ulaşıyor gönüllü bağış konusunda kararlı ise gönüllünün yol, yeme- içme ve konaklama temini ve masrafları bir iş yerinde çalışıyorsa oradan alacağı izni ve raporu TÜRKÖK tarafından karşılanıyor. Gönüllü ve hasta farklı illerde dahi olsa bütün imkanlar gönüllü için ücretsiz şekilde temin ediliyor" ifadelerini kullandı.DOÇ. Dr. Dal, "İlk defa hekimler de toplu olarak bağışçı olacak. Bu kampanyayı daha önce defalarca yapmak istedik ama uygun zamanı bulamamıştık. Şimdi Çiğdem Hanım ve ekibinin de desteğiyle çocuk kanseri haftasında böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Lösemi bir çocuk hastalığı değil yetişkinlerde de sıklıkla karşılaştığımız bir kanser türü" diye konuştu.LÖSEMA Üyesi Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu, hematolojik kanserler konusunda hastaların sağ kalabilmesi için kök hücre bağışı oldukça önemli. Aile içinde tam uyumlu vericisi olmayan hastalarda akraba dışındakilerden kök hücre alabilmek için insanlar duyarlı olup kök hücre bağışlamalılar. Türkiye'de TÜRKKÖK KIZILAY işbirliği ile kök hücre bankası oluşturuldu. 1500 nakil gerçekleştirildi bu sayıyı artırmak için gönlü duyarlı vericilerin bağışçı olmalarını istiyoruz. Biz hekimler de farkındalık oluşturmak için 10 Kasım'da bağışçı olacağız. Gönüllülerin bağış konusunda kararlı olmaları gerekir. Vazgeçmeleri hastanın sağlığını olumsuz etkiliyor. Duyarlı ve kararlı bağışçıları Pazar gününü bekliyoruz" diye konuştu.