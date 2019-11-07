Ahmet TEZCAN: Gelecek, nasıl gelecek?

"Asıl bugüne bak, yaşanan âna.." diyenlere inat FÜTÜRİZM'in
, "gelecek bilimi" nin büyük ilgi çektiğini biliriz.
Dünde oyalanmamayı, geleceğe bakmak lazım geldiğini biz, kadim kültürümüzün en önemli isimlerinden, Hz. Mevlâna
'dan öğrendik. "Dünle beraber gitti cancazım düne ait ne varsa, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" diyordu Hz.
Pîr
. Geleceğin nasıl geleceğini bilmeliyiz ki ona göre hazırlanmalı, hazırlıksız yakalanmamalıyız.
Gençliğimizin popüler yazarlarından Alvin Toffler
'den okurduk teknolojinin bizi nerelere götüreceğini.
Toffler
, 'Üçüncü Dalga' sında tarım çağının ardından gelen endüstri devrimini "İkinci Dalga
" olarak isimlendirirken; adını koymasa da insanlığın "Bilgi ve Teknoloji
" alanındaki gelişmelerle "üçüncü dalga
" ya geçtiğini anlatıyordu.
Şimdi yeni araştırmalar var; YÖK
mesela, "Geleceğin
Meslekleri Mesleklerin Geleceği
" başlığıyla bu konuyu tartışmaya
açmış bulunuyor. Ahmet H
. Çakıcı
da "Ailesiz Toplum
" başlığıyla yayınlamış
araştırmalarını; "Egemenler" diyor ve
"alt tabaka" ile ilişkilerini irdeliyor. "Yapay zekâlı robotlar
" la artık geniş kitlelere,
kalabalık nüfusa ihtiyaç olmayacağını
söylüyor. Eğitim sanal ortama taşınacak
da okul binaları, milyonlarca öğretmen
ne olacak? Estonya'da küçük çaplı davalara
robotların baktığını öğrendik. Dava dilekçesini
cep telefonundan dolduruyor merkez
bilgisayara yolluyorlar, birkaç dakikada
mesele çözülüyormuş. Adlî teşkilatlar ne
olacak o zaman?
TÜBİTAK
, 100 bin
dönümlük bir arazide insansız hava aracı ile kontrollü ve insansız tarım projesi yapıyormuş. İngiltere, Amerika, Çin zaten yapmış, bizimkiler yerli yazılım geliştiriyormuş. İHA
, arazi üzerinde uçarken makineler merkez bilgisayar marifetiyle ekim, dikim, sulama, ilaçlama, çapa ve hatta hasat yapacak! Bin kişi ile yapılan iş 4 kişi ile yapılacakmış. Tıpta da vücudumuza sensörler bağlayacaklar ve bir makineye 10 dakika parmakla dokunduğumuzda kan testinden hormonal dengeye tüm testler, MR sonuçları önümüze dökülecek.
Sürücüsüz otomobiller geliyor. Savaşlar robotlarla yapılacak artık.
Benim esas ilgimi çeken, "vatandaşlık puanı" uygulaması. Çin
uygulamaya başlamış ve puanı yetersiz olan uçak, tren bileti alamayacakmış. Bunca nüfus ne olacak, kitleler halinde insanları yok etmeyi mi planlıyorlar? Aileye alternatif homo-birliktelikleri teşvik ettiklerine göre insanın zürriyetini kesecekler bir şekilde anlaşılan?