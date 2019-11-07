Ahmet TEZCAN: Gelecek, nasıl gelecek?

BUGÜN NELER OLDU

"Asıl bugüne bak, yaşanan âna.." diyenlere inat, "gelecek bilimi" nin büyük ilgi çektiğini biliriz.Dünde oyalanmamayı, geleceğe bakmak lazım geldiğini biz, kadim kültürümüzün en önemli isimlerinden,'dan öğrendik. "Dünle beraber gitti cancazım düne ait ne varsa, şimdi yeni şeyler söylemek lazım" diyordu. Geleceğin nasıl geleceğini bilmeliyiz ki ona göre hazırlanmalı, hazırlıksız yakalanmamalıyız.Gençliğimizin popüler yazarlarından'den okurduk teknolojinin bizi nerelere götüreceğini., 'Üçüncü Dalga' sında tarım çağının ardından gelen endüstri devrimini "" olarak isimlendirirken; adını koymasa da insanlığın "" alanındaki gelişmelerle "" ya geçtiğini anlatıyordu.Şimdi yeni araştırmalar var;mesela, "Meslekleri Mesleklerin" başlığıyla bu konuyu tartışmayaaçmış bulunuyor.da "" başlığıyla yayınlamışaraştırmalarını; "Egemenler" diyor ve"alt tabaka" ile ilişkilerini irdeliyor. "" la artık geniş kitlelere,kalabalık nüfusa ihtiyaç olmayacağınısöylüyor. Eğitim sanal ortama taşınacakda okul binaları, milyonlarca öğretmenne olacak? Estonya'da küçük çaplı davalararobotların baktığını öğrendik. Dava dilekçesinicep telefonundan dolduruyor merkezbilgisayara yolluyorlar, birkaç dakikadamesele çözülüyormuş. Adlî teşkilatlar neolacak o zaman?dönümlük bir arazide insansız hava aracı ile kontrollü ve insansız tarım projesi yapıyormuş. İngiltere, Amerika, Çin zaten yapmış, bizimkiler yerli yazılım geliştiriyormuş., arazi üzerinde uçarken makineler merkez bilgisayar marifetiyle ekim, dikim, sulama, ilaçlama, çapa ve hatta hasat yapacak! Bin kişi ile yapılan iş 4 kişi ile yapılacakmış. Tıpta da vücudumuza sensörler bağlayacaklar ve bir makineye 10 dakika parmakla dokunduğumuzda kan testinden hormonal dengeye tüm testler, MR sonuçları önümüze dökülecek.Sürücüsüz otomobiller geliyor. Savaşlar robotlarla yapılacak artık.Benim esas ilgimi çeken, "vatandaşlık puanı" uygulaması.uygulamaya başlamış ve puanı yetersiz olan uçak, tren bileti alamayacakmış. Bunca nüfus ne olacak, kitleler halinde insanları yok etmeyi mi planlıyorlar? Aileye alternatif homo-birliktelikleri teşvik ettiklerine göre insanın zürriyetini kesecekler bir şekilde anlaşılan?