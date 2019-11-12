Ölüme de birlikte gittiler

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya Emek Mahallesi'nde Mevlana Bulvarı'ndan Kızılay yönüne giden Berat Yılmaz yönetimindeki otomobilin lastiği, AŞTİ karşısında patladı. Yılmaz, otomobili sağa çekip, yanındaki arkadaşı Metehan Güzel ile lastiği değiştirmeye başladı. Beraberlerindeki lise öğrencisi 3 arkadaşları ise otomobilin içerisinde oturdu. Bu sırada arkadan gelen, A.Bayındır'ın idaresindeki otomobil, Yılmaz ve Güzel'e çarptı. Sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp kaçmıştı. Alkollü sürücü kısa sürede yakalandı. Üniversitede ev arkadaşı olan Yılmaz ve Güzel olay yerinde hayatını kaybetti. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen samimi arkadaşları ölüm de ayıramadı. Patlayan lastiklerini değiştirmek isterken canlarından olan arkadaşlar dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Metehan Güzel için Sincan Cimşit Camisi'nde tören düzenlenirken, Berat Yılmaz için Karşıyaka Camisi'nde tören düzenlendi. İki arkadaş öğle namazına müteakip defnedildi.Acılı baba Ayhan Güzel, " Metehan bana arkadaşlarıyla gezeceğini ve akşam geç geleceğini söyledi. Kim olduğunu sormadım. Zaten devamlı 2-3 arkadaşıyla gezerdi. Bir alışveriş merkezinde çalışıyordu. Akşam iş çıkışı arkadaşlarıyla buluşuyor. Arkadaşı Berat arabasıyla alıyor ondan sonra kız arkadaşlarını alıyorlar. Bahçelievler'e gidiyorlar, geziyorlar. Sabaha karşı 5-6 gibi Berat, Metehan'ı Sincan'a eve bırakmak için yola çıkıyor. AŞTİ'nin önünden geçiyorlar. Lastik patlıyor. Alkollü sürücü arkadan gelip vuruyor. Sürücü kaçmış ama yakalandı" dedi. Berat ve Metehan'ın üniversiteyi beraber okuduklarını ve ev arkadaşı olduğunu söyleyen Baba Güzel, " Konya Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümünü okudular. 2017 yılında mezun olmuşlardı. Aynı evde kalıyorlardı. Üniversiteyi bitirdiler. Askerlik muayenesini oldu. 2 ay sonra askere gidecekti. Askerden gelince belki okurum belki çalışırım demişti" diye konuştu.