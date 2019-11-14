Hematologlar ilk kez bağışçı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hastalara tıbbi bilgileri ile şifa dağıtan hekimler bu sefer kanındaki hayatı onlarla paylaştı. Başkentte ilk kez hekimler de toplu olarak kök hücre bağışçısı oldu. Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji bölümü otoparkında 10 Kasım'da düzenlenen etkinliğe yoldan geçen vatandaşlar da büyük ilgi gösterip bağışçı oldu. Bağışçı olabilmek için yaşları tutmayan 60 yaş üstü vatandaşlar da yoldan geçenleri bağışçı olmaya davet etti.Bilinçli ve kararlı bağışçılara ihtiyaç duyduklarını ifade eden LÖSEMA Yönetim Kurulu Üyesi İç Hastalıklar ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "TÜRKKÖK gözbebeğimiz.18 yaşını geçen sağlıklı bireyler özel kampanyalara gerek duymadan şuurla bilinçli şekilde, kendi rızası ile bağışçı olmalı. Kök hücre bağışının bir ihtiyaç olduğunu bilerek, yarın bir gün herhangi birimize de ihtiyaç olabileceğini düşünüp gönüllü bağışçıları artırmak lazım. Bağışçı olmak çok basit bir işlem, 3 tüp kan ile bağışçı olunur. Bağışçının hücreleri bir hasta ile uyumlu çıktığı takdirde, bağışçı çağrılır muayeneden geçirilir, sağlık durumu verici olmaya uygunsa kök hücreler toplanıp hastaya naklediliyor. Bu işlem aşırı ağrılı acılı sancılı işlem değil"diye konuştu.Kök hücre vericisi olmanın zor ve ağrılı olmadığını ifade eden Hematolog LÖSEMA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M. Sinan Dal, "18-55 yaşındaki bütün sağlıklı bireyler kök hücre bağışçısı olabilir. Bağışçıların kararlı olmaları gerekiyor. Bugün hekimler olarak biz de 3 tüp kan verip kök hücre bağışçısı olduk inşallah hücremiz hastalara umut olur. Kanımızla da onlara faydalı olmak istiyoruz. Hasta ve yakınlarının tedavi sürecinde kök hücre bekleyişlerine bizzat şahit olduğumuz ve kök hücrenin önemini bildiğimiz için bağışçı olduk. Kampanya bağlamında vericiler sadece 3 tüp kan verecekler. Kök hücre bağışı yapılırken herhangi bir ameliyat işlemine gerek duyulmadan kemik iliğinden kök hücreleri çevre kanı çıkaracak iğneler kullanıyoruz" dedi."Gerçekten bağışçı, gönüllü verici olmak isteyenler bu kampanyaya gelsinler" diyerek gönüllüleri bağışçı olmaya davet eden Hematolog Mehmet Bakırtaş, "Kan ve kök hücre bağışlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kök hücre çok önemli tedavi yöntemi. Biz hekimler de bağışçı olduk bekleyen hatalara umut olmak istiyoruz. Vazgeçmeyecek kararlı bağışçıları her zaman bekliyoruz" dedi.