Türk dünyası ile iş birliği için el ele verildi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nin Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ve Ostim OSB ile proje ortağı olduğu ve somut iş birliği anlaşmalarıyla Türk iş insanlarına yeni iş ve istihdam imkanları sunacak 'Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine Ekonomik Açılım Projesi Üst Kurul Toplantısı'na' katıldı. Beyaz Ev'de gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen ve yetkililer katıldı.