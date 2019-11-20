Londra’nın belediye Başkanı mısın?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyada 200 günlük raporumuz diyerek gururlandığı raporu paylaştı. Yavaş, "Görevde olduğumuz 200 gün süresince yaptığımız çalışmaları ve mali durumu anlattığımız raporu inceleyebilirsiniz. Başkentimizi ortak akılla, hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz" dedi. İlçe ziyaretlerine seçildikten 7 ay sonra 28 Ekim'de ilk olarak Beypazarı'ndan başlayan Yavaş dün dâhil toplamda 10 ilçeyi ziyaret etti. Yavaş şu ilçelere ziyarette bulundu: Beypazarı, Ayaş, Mamak, Nallıhan, Güdül, Bala, Çubuk, Kalecik, Gölbaşı, Kahramankazan.

ANKARALILARA MALİYETİ NE?

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya üzerinden 200 günlük faaliyet raporu yayınladıklarını belirten Mansur Yavaş'ı topa tuttu. Şahin paylaşımında CHP'li Mansur Yavaş "Hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışından bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurtdışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün 1'ini niçin yurtdışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok" diyerek Yavaş'a sorular yöneltti. Şahin, Yavaş'ın Ankara'yı tam olarak gezip sorunlarını incelemeden yurt dışı gezintilerine çıktığını ve bu gezintilerin Ankaralılara faydalarının ne olacağını da sordu. Başkan Yavaş'ın yurt dışı gezintilerinin maliyetinin de raporda yer almadığını ifade eden Fatih Şahin, "Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış? 1 aydan fazla süren yurtdışı gezilerinin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşerilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK BU MU?

Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal twitterdan tepkisini şöyle dile getirdi: "Ankara Büyükşehir Belediyemize ait güzelim parklar 8 ay geçmeden kaderine terkedilmiş, yollar köstebek çukuruna dönmüş iken, nasıl olurda tasarruf ettik naraları atarak milletin gözünü boyamaya dönük birkaç faaliyet ile PR yapmaya çalışırsınız. Yeni nesil Belediyecilik bu mu yani"



ZİYARET ETMEDİĞİ İLÇELER BULUNMAKTA

ÜNAL, Yavaş yönetimindeki CHP belediyeciliğinin 200 gününe bakıldığında kayda değer bir çalışma yapılamadığını söyledi. Ünal, "Belediye bürokrasisinin henüz düzene oturtulamadığını, idari zafiyetin devam ettiğini müşahede ediyoruz. Ankara'da Yavaş yönetimindeki CHP Belediyeciliğinin 200 gününe baktığımızda kayda değer bir çalışma yapılamadığını, halkın hayatını kolaylaştırıcı bir icraattan oldukça uzak olunduğunu söylemek mümkün.8 aylık süreçte başkanın 7 ülkeye ziyarette bulunduğu, birçok il dışı gezilerde bulunduğu bir gerçek. Yeni seçilmiş bir başkanın öncelikle Ankara'nın sorunlarına vakıf olmak için Ankara ilçelerinde ciddi bir mesai harcaması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef başkanın Ankara'da henüz ziyaret etmediği ilçeler var" dedi.