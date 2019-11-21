Türk Judosu yuvasına kavuşuyor

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaptırılan judo salonu hizmete girdi. Federasyon merkezinin de taşındığı salonla ilgili bilgi veren Başkan Sezer Huysuz, kamp yapabilecekleri otel de inşa ederek bir judo merkezi kuracaklarını belirtti. Huysuz, "Planlamamıza göre 35 odalı, 105 yataklı güzel bir tesis olacak. Çalışmalarımızı, milli takım kamplarımızı burada yapacağız. Bu da bize gelir olarak dönecek ve 4-5 yıl sonra kendi masraflarımızı kendimiz çıkarmış olacağız"
dedi. Başkan Huysuz, federasyona gelir sağlayacak kalıcı bir sistem kurmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Burada emeği geçen bütün federasyon başkanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir ekip ve zaman işi. Buranın tahsisini almak bize nasip oldu. Ofisimizi de buraya taşıyarak, antrenman salonumuzdan maç salonumuza kadar her şeyi içerisinde barındıran bir tesise geldik" diye konuştu.
KENDİNİ FİNANSE EDECEK
35 odalı, 105 yataklı tesis planlandığını söyleyen Huysuz, "Çalışmalarımızı, milli takım kamplarımızı burada yapacağız. 4-5 yıl sonra masraflarımızı çıkarmış olacağız. Yurt içi ve dışı kamplara yıllık 2,5-3 milyon TL ödeniyor. Kendi tesisimizi yapsak yarı yarıya düşürüyoruz. Her yıl 1 milyon TL artırmış olsak, 4 yılda 4 milyon TL yapar. Çizdirmiş projenin inşaatı 4 milyon TL, 1 milyon da içine harcamış olsak 5 milyon TL maliyeti var. Otomatikman 4 yılda çıkarmış oluyoruz"
ifadelerini kullandı.
"2020 OLİMPİYATLARI'NDA HEDEF EN AZ 2 MADALYA"
Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 5 kota aldıklarını kaydederek şunları dedi: "2019 yılı için uluslararası arenada 1 tane büyük müsabakamız kaldı. Bu da olimpik takımımızın Çin'de yapılacak olan ve dünyanın en iyi ilk 36'sının katılacağı Masters. Oraya 6-7 sporcumuz katılacak. Olimpiyatlar için 5 sporcumuz garanti ama 8 sporcu ile de katılabiliriz. Sporcularımız içerisinde 4'ü madalyaya çok yakın. Özellikle bu kardeşlerimizin madalya alması durumunda 20 yıl sonra olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacağız. Hedefimiz 8 sporcu gidip, en az 2 madalya almak."