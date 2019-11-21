Türk Judosu yuvasına kavuşuyor

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaptırılan judo salonu hizmete girdi. Federasyon merkezinin de taşındığı salonla ilgili bilgi veren Başkan Sezer Huysuz, kamp yapabilecekleri otel de inşa ederek bir judo merkezi kuracaklarını belirtti. Huysuz,dedi. Başkan Huysuz, federasyona gelir sağlayacak kalıcı bir sistem kurmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Burada emeği geçen bütün federasyon başkanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir ekip ve zaman işi. Buranın tahsisini almak bize nasip oldu. Ofisimizi de buraya taşıyarak, antrenman salonumuzdan maç salonumuza kadar her şeyi içerisinde barındıran bir tesise geldik" diye konuştu.35 odalı, 105 yataklı tesis planlandığını söyleyen Huysuz,ifadelerini kullandı.Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 5 kota aldıklarını kaydederek şunları dedi: "2019 yılı için uluslararası arenada 1 tane büyük müsabakamız kaldı. Bu da olimpik takımımızın Çin'de yapılacak olan ve dünyanın en iyi ilk 36'sının katılacağı Masters. Oraya 6-7 sporcumuz katılacak. Olimpiyatlar için 5 sporcumuz garanti ama 8 sporcu ile de katılabiliriz. Sporcularımız içerisinde 4'ü madalyaya çok yakın. Özellikle bu kardeşlerimizin madalya alması durumunda 20 yıl sonra olimpiyatlarda madalya alan bir branş olacağız. Hedefimiz 8 sporcu gidip, en az 2 madalya almak."