‘Tanıtım sosyal sorumluluktur’

10 yılı aşkın süredir Türkiye tanıtımına yönelik proje ve çalışmalar yürüten Turizm ve Tanıtım Paltformu'u (TUTAP) iki büyük proje ile daha ülkemize verdiği katkıyı sürdürmeye devam ediyor. Gençleri ülke tanıtımız konusunda oldukça önemsediklerini belirten TUTAP Başkanı Fikret Yıldız ile TUTAP'ı ve TUTAP'ın yeni projelerini anlattı:

TUTAP olarak, ülkemizin tanıtımını sosyal bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Yüreğinde Türkiye sevdası olan herkes TUTAP'taki faaliyetlerimize gönüllü olarak katılabilir.

TÜRKIYE IÇIN DEV PROJE

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı tanıtım projesi olan Dünya Mirası Türkiye Projesi'ni yürütüyoruz. Aşin Eshab-ı Kehf Külliyesi, Harput Tarihi Şehri, Sarıkaya Roma Hamamı, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami, Bodrum kalesi. Son olarak Beypazarı tarihi şehrinin dosyası da TUTAP tarafından hazırlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında bu güne kadar UNESCO Dünya miras listesinde yer alan asıl, geçici ve somut olmayan kültürel mirasların yanı sıra dünya yaratıcı şehir ağına giren unsurlarımızın da tamamının yer aldığı çeşitli tanıtım materyallerini hazırladık.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarına, Türkiye olarak ilk defa UNESCO unsurlarımız ile katılarak büyük bir tanıtım çalışmasına imza attık. UNESCO Dünya miras alanı olarak kabul edilen unsurlarımızın yer aldığı şehirlerimizin tanıtımına, sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlamanın onurunu da yaşamış olduk.

2018 de Almanya'da Berlin'de düzenlenen ITB Fuarında örnek stant seçildik.

NUH'UN GEMİSİ ÜLKIMIZI TANITACAK

Göbeklitepe gibi Nuh'un gemisi de ülkemizin tanıtımında lokomotif olacak. Ağrı ve Şırnak illerimizin Nuh'un gemisini sahiplenmesi Ülkemiz adına da büyük avantajdır. Bu çerçevede tanıtımın ve üstlenilecek misyonun yanı sıra, Turist sayısında ve turizm gelirlerinde büyük artışlar sağlanabilir. Ağrı Doğubayazıt da Üzengili köyünde yer alan ve geçmişte üzerinde araştırmalar yapılan yer, bu gün yüzbinlerce ziyaretçinin geldiği bir turizm merkezine dönüştürülebilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde oluşturulan terör algısının ortadan kaldırılması ve bu bölgelerimizin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkarılarak turizmle anılacak duruma getirilmesi büyük önem arz etmektedir.



ÜNİVERSİTELERDE KONFERANS

AMACIMIZ üniversiteli gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin tüm vatandaşlarının kendilerini Türkiye'nin birer fahri turizm ve kültür elçisi olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve bu farkındalığı oluşturmak. Bu çerçevede ilk etapta beş üniversitede konferans vermeyi planladık. Kasım ayı içerisinde ilkini gerçekleştireceğiz. Amacımız elbette ki ülkemizi hak ettiği düzeyde etkili biçimde tanıtacak çalışmalar yapmak. İlk olarak yaklaşık yedi buçuk milyon üniversite öğrencimizi, ülkemizin tanıtımı adına duyarlı hale getirmek, onları bilgi ile donatmak ve materyaller temin etmekle birer kültür ve turizm elçisi olmalarını sağlamak adına yola çıktık. Bütün üniversitelerimizi içine alan Türkiye'nin ilk ve tek üniversiteler portalını açarak bu çalışmamızda etki alanını en üst düzeye çıkardık.