Ahmet TEZCAN: Önemsiz bir konu!

BUGÜN NELER OLDU

Bugün çok önemli bir konuyu; pek önemsenmeyen, sıradan bir konuyu köşeme taşıyorum. Yalnız ondan önce birilerine bir uyarım ve de kınamam olacak. Çünkü söz verdim. Geçen haftaydı,yolunda bir hastanedeyim, serumla verilen vesaat süren bir ilaç alıyoruz.Derken patlamalar ve motor gürültüleriyle sarsıldık. Herkesle beraber pencerelere koştuk, yarış arabaları modifiye eksozlarıyla basıyorlar gaza.Neyin nesidir diye sorarken; kimi damar yolu aranan, kimi nefes almaya çabalayan, refakatçi eşliğinde koridorda adım atmaya çalışan hastaların halini anlatamam.Hanımı bırakıp indim ki, arabalara start veriliyormuş hastanenin yanıbaşında! "Yuh" demişim kendi kendime, bir iki ralliciye de "hastane hastane" diye bağırdığımı hatırlıyorum.İyi hoş da, start için hastane çevresi mi seçilmeliydi? Çıkın şehir dışına, biz de gelelim, hepimiz destekleyelim. İleride bir kalabalık gördüm, yarışa katılsalar rallicilerin bile tozuna yetişemeyecekleri makam arabalarıyla oradaydılar, tuzu kuru bir kalabalık!Şaşırmadım, döndük hastalarımızın başına, homurdandık ve kınadık. Aslında o yarış da, önderleri ve sponsorları da ayrı ayrı birer yazı konusudur ama! Neyse gelelim önemsenmeyen önemli konumuza.Başkentin dört bir yanı parktır. Belediyeler şimdiye dek müsait buldukları pek çok alanı hemen yeşillendirip kanepelerle donatarak nefes alınacak ortamlar oluşturdular. Ne kadar teşekkür edilse azdır. Spor aletleriyle de donattılar bu parkları. Herkes rallici değil ya! Pek çok insan bilhassa sabahın erken saatlerinde buralarda en azından yürüyor.Ağaçların arasında, kuş sesleri içinden geçerek doğrudan ve doğadan enerji topluyorlar.Güzel havalarda, bilhassa hafta sonları parkların kalabalığı daha da artıyor.Spor aletleri olmayan park ortamı da yok gibi. Ondan fazla aletle vatandaşların kol çektiklerini, bacak açıp pedal çevirdikleri görmüşsünüzdür.Ama bir husus var ki benim esas dikkat çekmek istediğim de bu. Çoğu 35-70 yaş insanlar bu spor aletlerini bilmeden kullanıyor. Hangi kaslarımızı hangi aletle ve ne kadar süre çalıştırmalıyız doğrusu tam olarak bildiklerinden emin değilim. Benim gözlemim bu ve bilime dayalı önemli hususlar bunlar. Aksi halde sakat kalma riski var.Belediyelerin sporla ilgilenen birimlerinden uzman kişiler, arada bir bu parkları dolaşıp vatandaşı bilinçlendirseler. Hattâ birlikte spor yapsalar ve aletlerin nasıl kullanılacağını anlatsalar olmaz mı? Eleman yoksa beden eğitimi öğretmenleri eski sporcular var. Alın size sevimli bir hizmet alanı, çalışın çalıştırın, odalar dolusu oturmayın boş boş.