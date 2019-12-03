Spora engel yok

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TÜRKIYE'DE bedensel, görme, işitme ve özel sporcular spor federasyonları, engelli bireylerin spora katılımını sağlıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu farklı branşlarda bireyleri sporla tanıştırıyor. Engellileri sporun içine katan federasyonlar, yetenekli ve başarılı olanları performans sporcusu yapıp uluslararası organizasyonlara katılımı sağlayarak madalya mücadelesi veriyor.Özel sporcular ise 15 branşta 5 bin 268'i kadın, 14 bin 902'si erkek, 20 bin 170 lisanslı sporcuya sahip. İşitme engelliler 24 branşta, 2 bin 3'ü kadın ve 8 bin 825'i erkek, 10 bin 828 lisanslı sporcuyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.Bisiklet, triatlon ve tekvandonun son eklenen branşlar olduğunu anlatan Uztürk, şöyle konuştu: "Engelliler sporla rehabilite olurken, aralarından performans sporcularını belirleyip uluslararası organizasyonlara götürüyoruz. Sosyal sorumluluk ve performansa yönelik faaliyet yürütüyoruz. Son yıllarda ilklere imza attığımız önemli başarılar elde ettik."Engelli sporcuların hayali de paralimpik oyunlarına katılabilmek. 2020 Tokyo'ya 45-50 sporcumuzun kota alacağına inanıyorum. Hedefimiz daha çok engelli bireye ulaşarak onlara spor yaptırmak."