Kahramanakazan’da Üniversiteler Karting Şampiyonası heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası'nın birinci ayağına ev sahipliği yaptı. Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile gerçekleştirilen şampiyonada 9 farklı üniversiteden 41 pilot katıldı. Şampiyonada Atılım, Anadolu, ODTÜ, Bilkent, Çankaya, Boğaziçi, Çankaya, On Dokuz Mayıs ve Hacettepe üniversitelerinin takımları ve öğrencileri kıyasıya yarıştı. Şampiyonada ilk üçe Başkent Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu. Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara ve takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.